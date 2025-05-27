Британія скерує гроші з ERA на ремонт української техніки – новини LB.ua

Міністерство оборони України, міністерство з питань стратегічних галузей промисловості та Міноборони Великої Британії підписали проєктну домовленість щодо використання надприбутків від заморожених російських активів у межах ініціативи Extraordinary Revenue Acceleration (ERA).

Як повідомили у пресслужбі оборонного відомства, Велика Британія спрямує кошти з ініціативи ERA на озброєння та ремонт техніки для України.

Згідно з домовленістю, протягом 2025–2026 років Україна отримає 3 млрд доларів. Кошти будуть спрямовані на:

закупівлю оборонної продукції іноземного виробництва

ремонт та обслуговування військової техніки

реалізацію спільних проєктів за участі українських та міжнародних оборонних компаній

закупівлю інших критично важливих матеріалів, включно з продукцією українського виробництва.

Як зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Давид Алоян, українські підприємства мають спроможності на 35 млрд доларів, але дефіцит коштів не дозволяє використати їх на повну. Тому залучення надприбутків від заморожених російських активів стане значним підсиленням для виробничих та ремонтних потужностей українського ОПК.