В Росії зменшився експорт пшениці — новини LB.ua

У травні цього року експорт пшениці з РФ знизився до 1,8 мільйонів тонн. Постачання збіжжя до Єгипту, Туреччини, Бангладешу та Саудівської Аравії впали вдвічі.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

У травні 2025 року експорт пшениці з РФ знизився до 1,8 млн тонн, що є істотним падінням порівняно з 2,4 млн т у квітні та 2,1 млн т за аналогічний період минулого року. Кількість країн-імпортерів скоротилася з 43 до 16. Серед них найбільші обсяги надійшли до Ірану (270 тис. т), тоді як постачання до Єгипту, Туреччини, Бангладешу та Саудівської Аравії впали вдвічі й більше.

Кількість експортерів зменшилася з 77 до 18 компаній, а кількість портів перевалки – з 30 до 16.

У традиційно експортно-орієнтованих південних регіонах РФ запаси пшениці впали на 49%, до 4,7 млн т.

Внутрішній ринок також демонструє спад: у першому кварталі реалізовано лише 7,9 млн т.

Причинами є зниження показників минулорічного врожаю (84 млн т проти 92,8 млн т роком раніше) та урядові квоти на експорт (10,6 млн т до кінця червня).

Очікується, що за підсумками сезону 2024/2025 експорт становитиме 40,7 млн т – на 15 млн т менше, ніж торік.

“Скорочення поставок підтверджує, що вкрадене в Україні зерно на тимчасово окупованих територіях вичерпане, а аграрний сектор РФ входить у фазу глибшої кризи”, — ідеться у повідомленні.

У розвідці додають, що у разі збереження квот та очікуваного падіння врожаю цього року експорт у наступному сезоні знову знизиться.