АОЗ по-новому закуповуватиме дрони – новини LB.ua

“Агенція оборонних закупівель”(АОЗ) представила оновлену модель закупівель дронів для Збройних сил України.

Як повідомили у Міноборони, ця модель покликана стимулювати розвиток вітчизняного ринку завдяки формуванню конкурентного середовища, побудові зрозумілих правил та можливості планувати виробництво.

За словами директора Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліба Канєвського, у 2025 році на закупівлю дронів “Агенцією оборонних закупівель” в держбюджеті передбачено понад 128 млрд грн.

“Ми змінюємо підходи, щоб ці кошти працювали ефективно: створюємо зрозумілі правила для ринку, забезпечуємо прогнозованість для виробників і результат для війська”, – зазначив він.

Відтепер АОЗ взаємодіятиме з ринком через такі механізми:

Прямі договори – для закупівлі унікальних або спеціалізованих безпілотників.

Через стратегічну важливість закупівель на основі доведеної потреби Агенція частково залишає вже існуючий підхід. Проте фокус буде робитись на закупівлю унікальних та спеціалізованих апаратів.

Рамкові угоди – конкурентні торги на основі тактико-технічних характеристик.

Ті дрони, які мають схожі тактико-технічні характеристики, будуть об’єднувати в рамки (на першому етапі це FPV-дрони). Це дозволить проводити конкурентні закупівлі зі залученням широкого кола виробників.

DOT-Chain Defence – маркетплейс дронів, де військові самостійно обиратимуть необхідні їм засоби.

Військові частини матимуть більше свободи та не отримуватимуть засоби виключно на основі централізовано прийнятих рішень. Також це скоротить процес доставки дронів до лічених тижнів.

Серед важливих нововведень – верифікація постачальників для прямих договорів. Вона допомагає переконатися, що компанія відповідає базовим вимогам: не має зв’язків з РФ, Іраном та Білоруссю і має достатні виробничі спроможності та фінансовий стан для виконання контрактів. Після проходження верифікації постачальник потрапляє до реєстру, що дозволяє скоротити час на перевірки в майбутньому та оперативно отримувати запити на комерційні пропозиції від АОЗ.

Директор АОЗ Арсен Жумаділов сказав, що під час розмов із виробниками та військовими побачили ключові бар’єри – непрозорі процедури, складний доступ до участі, відсутність діалогу. Тому оновили підходи: сформували зрозумілі правила, спростили вхід і зробили процес передбачуваним.

Всі ці процеси детально описані у покроковому експлейнері, з яким можна ознайомитися на сайті Агенції. Він докладно описує увесь шлях постачальника – від кодифікації та верифікації до укладення контракту.