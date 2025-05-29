Україна домовилася із МВФ щодо восьмого перегляду програми EFF – LB.ua

Україна досягла домовленості з Міжнародним валютним фондом на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми Механізму розширеного фінансування (EFF).
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Черговий транш у розмірі близько пів мільярда доларів зможемо отримати після затвердження перегляду виконавчою радою директорів Фонду, яке очікується протягом місяця», — зазначив він.
За його словами, після цього загальна сума виплат за програмою перевищить 10 мільярдів доларів.
Прем’єр також повідомив, що за оцінками МВФ економіка України залишається стійкою, попри війну, а Уряд продовжує впроваджувати необхідні зміни та реформи.
«Програма EFF допомагає нам зберігати економічну стабільність у складних умовах», — наголосив Шмигаль.
- Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) прибула до Києва 20 травня для 8-го перегляду програми розширеного фінансування (EFF).
- На прохання України переглянули також графік майбутніх траншів: 9-й в червні за результатами 8-го перегляду – з SDR0,60 млрд до SDR0,37 млрд, 10-й наприкінці серпня – з SDR0,40 млрд до SDR0,33 млрд, 11-й на початку грудня – з SDR0,33 млрд до SDR0,79 млрд, 12-й на початку березня-2026 – з SDR0,70 млрд до SDR0,93 млрд, а 13-й та 14-й наприкінці серпня-2026 та у березні-2027 залишено без змін – відповідно SDR0,75 млрд та SDR0,79 млрд.