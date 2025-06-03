Шмигаль і Корман обговорили співпрацю України та ОЕСР – LB.ua

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся в Парижі з Генеральним секретарем Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) Матіасом Корманом.

За словами Шмигаля, основною темою перемовин стало посилення співпраці та подальший рух України до повноправного членства в ОЕСР.

«Продовжуємо роботу для повноправного членства в Організації. За два роки спільно з ОЕСР запущено 23 заходи. Крім того, Україна приєдналася до восьми правових інструментів», — зазначив глава українського уряду.

За словами прем’єра, представлені ОЕСР «Економічний огляд України» та «Огляд з питань доброчесності та протидії корупції» підтверджують позитивну динаміку урядових реформ і слугуватимуть сигналом для іноземних інвесторів.

Шмигаль подякував Корману за особисте лідерство та підтримку України, зокрема, за участь ОЕСР у Українській платформі донорів.