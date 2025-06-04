2,4 млрд грн передбачилив уряді для виплат за національним кешбеком – LB.ua

Опубліковано


4 червня Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Крім того, 200 млн грн передбачили для виплат за програмою компенсацій.

«Створюємо стимули купувати українське. Очікуємо, що у 2025 році частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80-ти її нових видів», – зауважив глава уряду.

Що відомо про програму Національного кешбеку

  • Наприкінці січня 2024 року Володимир Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, на якій буде представлений малий, середній і великий бізнес з усіх регіонів країни.
  • У лютому того ж року Зеленський анонсував розробку програми українського кешбеку “Купуй українське”, у межах якої українці зможуть отримати часткове повернення коштів за придбані вітчизняні товари. У рамках цієї програми громадяни отримуватимуть компенсацію частини вартості товарів вироблених в Україні (пропонується компенсація на рівні 10%).
  • У липні уряд підтримав законопроєкт про запровадження кешбеку на товари українського виробництва. 



Пов'язані новини

Міноборони закупить халяльні та кошерні сухпайки — новини LB.ua

Міністерство оборони України затвердило оновлену технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. Тепер, окрім звичайних, для військових можна закуповувати халяльні та кошерні сухпайки. Про це […]

Війна в Україні: 11 лютого українці купили облігацій на понад 1 млрд грн – LB.ua

11 лютого Міністерство фінансів України розмістило військові облігації на понад 1 млрд грн. За інформацією відомства, ОВДП терміном на 1,4 року під 15,84% принесли державі […]

Данія вкладає кошти у розвіиток РЕБ та БпЛА в Україні – LB.ua

Данія виділить 300 млн крон на розвиток оборонних технологій для України. Про це йдеться на сайті данського Міноборони. Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен сьогодні […]