2,4 млрд грн передбачилив уряді для виплат за національним кешбеком – LB.ua

4 червня Кабмін виділив із резервного фонду державного бюджету 2,4 млрд грн для виплат за національним кешбеком.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Крім того, 200 млн грн передбачили для виплат за програмою компенсацій.
«Створюємо стимули купувати українське. Очікуємо, що у 2025 році частка вітчизняної техніки на внутрішньому ринку збільшиться на 5% й запуститься виробництво до 80-ти її нових видів», – зауважив глава уряду.
Що відомо про програму Національного кешбеку
- Наприкінці січня 2024 року Володимир Зеленський анонсував створення Всеукраїнської економічної платформи “Зроблено в Україні”, на якій буде представлений малий, середній і великий бізнес з усіх регіонів країни.
- У лютому того ж року Зеленський анонсував розробку програми українського кешбеку “Купуй українське”, у межах якої українці зможуть отримати часткове повернення коштів за придбані вітчизняні товари. У рамках цієї програми громадяни отримуватимуть компенсацію частини вартості товарів вироблених в Україні (пропонується компенсація на рівні 10%).
- У липні уряд підтримав законопроєкт про запровадження кешбеку на товари українського виробництва.