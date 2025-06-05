На КПП “Шегині” діють тимчасові обмеження руху транспорту – LB.ua

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Діють тимчасові обмеження в пункті пропуску «Шегині».

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

У ДПСУ пояснили, що в «Шегинях» тривають масштабні ремонтно-модернізаційні роботи, через що тимчасово ускладнений рух легкового та вантажного транспорту на українсько-польському кордоні. 

«Наразі на напрямку виїзду з України прокладають інженерні мережі та демонтують дорожнє покриття. Роботи проводяться в межах проєкту з оновлення інфраструктури. Його мета – зробити перетин кордону комфортнішим, безпечнішим і швидшим у майбутньому», – додали в прикордонслужбі.

Щодо завантаженості інших пунктів пропуску, то ситуація така:

  • найбільш завантажені: «Краківець», «Шегині»;
  • середня завантаженість: «Рава-Руська», «Грушів» та «Угринів»;
  • найменш завантажені: «Нижанковичі», «Смільниця».



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