Особливий список: яких окупантів Україна принципово не міняє

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Яких окупантів Україна ніколи не поверне ворогу

Представник Офісу Генпрокурора України Юрій Бєлоусов оголосив, що українська сторона свідомо виключає з обмінів полоненими російських військових, винних у скоєнні тяжких злочинів проти цивільного населення, інформує Завтра.UA.

За його словами, наразі правоохоронці ідентифікували 18 російських полонених, які причетні до вбивств, зґвалтувань та інших важких злочинів. Жоден з них не був переданий російській стороні під час попередніх обмінів.

“Наша позиція принципова – ті, хто вчинив тяжкі злочини, не можуть бути обміняні. Це важливо для забезпечення справедливості та покарання винних”, – підкреслив Бєлоусов у коментарі “Слідство інфо”.

Мета політики відповідальності

Представник Генпрокуратури пояснив, що така політика спрямована на створення атмосфери відповідальності серед російських військових. “Росіяни не відчувають, що роблять зле. Без покарання не буде ні відповідальності, ні страху”, – зазначив він.

Можливі винятки у майбутньому

Водночас Бєлоусов не виключив можливості майбутніх обмінів таких злочинців, але лише за умови, що Росія запропонує значну кількість українських полонених взамін. При цьому він наголосив на важливості врахування думки родин жертв: “Тут важливо запитати рідних вбитих, чи готові вони до того, щоб обміняли вбивцю на інших наших полонених”.

Контекст останнього обміну

Ця заява прозвучала на тлі чергового успішного обміну полоненими, про який сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський. До України повернулися військовослужбовці ЗСУ, нацгвардійці та прикордонники, які потребують медичної допомоги після тривалого перебування в російському полоні.

Принципова позиція України щодо воєнних злочинців демонструє прагнення держави забезпечити справедливість для жертв окупації та їхніх родин, навіть у складних умовах ведення переговорів про звільнення власних полонених.

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