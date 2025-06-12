Канада готується приймати саміт G7, і вже зараз відомо, що Президент США Дональд Трамп має намір провести низку двосторонніх зустрічей з лідерами країн-учасниць та запрошених держав, повідомляє Завтра.UA.

Про це офіційно заявила речниця Білого дому Керолайн Левітт, повідомивши, що графік зустрічей Трампа активно узгоджується, передає «Укрінформ». “Можу підтвердити, що відбудеться чимало двосторонніх зустрічей між президентом та іншими іноземними лідерами”, – зазначила Левітт.

Окрім лідерів країн G7, на саміті очікується участь президентів Бразилії, Мексики та, що особливо важливо для України, Володимира Зеленського. Проте, Білий дім поки що не підтвердив, чи відбудеться особиста зустріч Трампа із Зеленським. Остаточний графік зустрічей буде оприлюднений згодом.

Саміт G7 стане ключовим майданчиком для обговорення глобальної безпеки, економіки та, безперечно, підтримки України. Очікуються важливі заяви та ініціативи, що стосуватимуться війни, фінансування відновлення та подальших санкцій проти Росії.