Трамп визнав цинізм Путіна

У червневому інтерв’ю подкасту Pod Force One з журналісткою Мірандою Дівайн президент США Дональд Трамп зробив показове визнання щодо ставлення російського диктатора Володимира Путіна до величезних людських втрат у війні проти України, інформує Завтра.UA.

Коли журналістка запитала про переговорні “козирі” США для припинення війни, Трамп відповів, що Росія втрачає близько 5000 військових щотижня. Однак на зауваження Дівайн про те, що Путін може бути байдужий до цих втрат, американський президент погодився: “Можливо, йому справді байдуже. Я починаю це розуміти”.

Це визнання Трампа контрастує з його попередніми обіцянками швидко завершити війну. Нещодавні переговорні спроби, включаючи 30-денне перемир’я, запропоноване Трампом у травні, були відхилені Путіном.

Трамп також натякнув на невдачі в переговорному процесі, заявивши, що певний прогрес було досягнуто, але потім “бомбили те, що не слід було бомбити”, що поклало “кінець прогресу”. Трамп не уточнив, яку саме атаку він мав на увазі.

Щодо своєї “хорошої розмови” з Путіном, Трамп зауважив, що “поки що з неї нічого не вийшло”, підкресливши складність досягнення дипломатичного прориву в українському питанні.