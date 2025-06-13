Президенту Національної академії аграрних наук України (НААН) повідомлено про підозру у сприянні розтраті державних коштів. Цей крок став черговим свідченням системних проблем з корупцією у вищих ешелонах державних установ України, інформує Завтра.UA.

За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора високопосадовцю інкриміновано пособництво у розтраті чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191 КК України).

Схема розтрати: “Водій на чотирьох зарплатах”

За даними слідства, президент НААН організував схему, за якою одна й та сама особа була фіктивно працевлаштована одразу на чотири різні посади до підконтрольних йому державних агропідприємств. Цей “співробітник” отримував заробітну плату за рахунок державного бюджету, хоча фактично жодних службових обов’язків не виконував. Його єдиною реальною функцією було виконання ролі особистого водія президента НААН.

Такі дії високопосадовця призвели до завдання значної шкоди державному бюджету, адже кошти, призначені для розвитку аграрної науки та сільського господарства, були розтрачені на утримання фіктивного штату.

Розслідування триває

Наразі вирішується питання про обрання президенту НААН запобіжного заходу та його відсторонення від посади. Досудове розслідування у цій справі здійснюється слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань за оперативного супроводу Головного оперативного управління ДБР.

Цей випадок вкотре підкреслює гостру необхідність посилення контролю за використанням бюджетних коштів у державних установах та нещадної боротьби з корупцією, яка підриває довіру до державних інституцій та гальмує розвиток країни.

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