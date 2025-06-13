Корупція на “бойових”: Командир на Донеччині “не помітив” 600 тис. грн незаконних виплат

Опубліковано
ЗСУ: Корупційний скандал на Донеччині – командир "покривав" незаконні виплати

Корупційні схеми продовжують викривати в лавах Збройних Сил України. Цього разу під підозру потрапив командир взводу однієї з військових частин на Донеччині, який, за даними слідства, сприяв незаконному отриманню понад 600 тисяч гривень додаткової винагороди своєю підлеглою,  інформує Завтра.UA.

Державне бюро розслідувань (ДБР) за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ) встановило, що протягом шести місяців 2022-2023 років одна з військовослужбовиць безпідставно отримувала так звані «бойові», хоча фактично перебувала в тилу і не виконувала бойових завдань.

Слідчі з’ясували, що саме командир взводу особисто подавав рапорти на нарахування цій військовослужбовиці додаткової винагороди, не перевіряючи при цьому реальні підстави для таких виплат. Його службові обов’язки передбачали належний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, однак він їх знехтував.

Внаслідок такої недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 600 тисяч гривень.

Командиру взводу повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Цей інцидент вкотре підкреслює необхідність посилення контролю за використанням державних коштів у ЗСУ, особливо в умовах воєнного стану, коли кожен бюджетний ресурс має бути використаний максимально ефективно та прозоро.

Нагадаємо, раніше на Черкащині викрито”медичний бізнес”: лікар ВЛК продавала фіктивні довідки ухилянтам.

Пов'язані новини

Трамп визнав цинізм Путіна

Трамп розкрив справжнє обличчя Путіна

У червневому інтерв’ю подкасту Pod Force One з журналісткою Мірандою Дівайн президент США Дональд Трамп зробив показове визнання щодо ставлення російського диктатора Володимира Путіна до […]

Яких окупантів Україна ніколи не поверне ворогу

Особливий список: яких окупантів Україна принципово не міняє

Представник Офісу Генпрокурора України Юрій Бєлоусов оголосив, що українська сторона свідомо виключає з обмінів полоненими російських військових, винних у скоєнні тяжких злочинів проти цивільного населення, […]

Зеленський повідомив про новий обмін полоненими

Відбувся новий обмін полоненими: подробиці

Президент України Володимир Зеленський повідомив про успішне проведення чергового обміну полоненими, в результаті якого українські військовослужбовці змогли повернутися на батьківщину, інформує Завтра.UA. “Відбувся новий обмін. Наші […]