Корупційні схеми продовжують викривати в лавах Збройних Сил України. Цього разу під підозру потрапив командир взводу однієї з військових частин на Донеччині, який, за даними слідства, сприяв незаконному отриманню понад 600 тисяч гривень додаткової винагороди своєю підлеглою, інформує Завтра.UA.

Державне бюро розслідувань (ДБР) за оперативного супроводу Служби безпеки України (СБУ) встановило, що протягом шести місяців 2022-2023 років одна з військовослужбовиць безпідставно отримувала так звані «бойові», хоча фактично перебувала в тилу і не виконувала бойових завдань.

Слідчі з’ясували, що саме командир взводу особисто подавав рапорти на нарахування цій військовослужбовиці додаткової винагороди, не перевіряючи при цьому реальні підстави для таких виплат. Його службові обов’язки передбачали належний контроль за цільовим використанням бюджетних коштів, однак він їх знехтував.

Внаслідок такої недбалості з державного бюджету було безпідставно виплачено понад 600 тисяч гривень.

Командиру взводу повідомлено про підозру за частиною 4 статті 425 Кримінального кодексу України – недбале ставлення до військової служби в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво у справі здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону. Цей інцидент вкотре підкреслює необхідність посилення контролю за використанням державних коштів у ЗСУ, особливо в умовах воєнного стану, коли кожен бюджетний ресурс має бути використаний максимально ефективно та прозоро.

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