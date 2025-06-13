На Тернопільщині викрили депутата-корупціонера

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На Тернопільщині депутат торгував "білими квитками"

У Тернопільській області співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили депутата однієї з місцевих територіальних громад, який організував масштабну схему незаконного зняття чоловіків з військового обліку. За свої “послуги” посадовець брав від 8 до 10 тисяч доларів США, використовуючи сфальсифіковані медичні документи та залучаючи до злочинної діяльності працівників Територіальних центрів комплектування (ТЦК),  інформує Завтра.UA.

За даними слідства, депутат активно шукав чоловіків призовного віку, які прагнули уникнути мобілізації. Він домовлявся з окремими працівниками ТЦК про видачу “липових” медичних довідок про непридатність до військової служби. На підставі цих підроблених документів ухилянтів незаконно знімали з військового обліку.

Наразі встановлено, що таким чином з обліку було “знято” понад 15 чоловіків. Точна кількість осіб та ступінь причетності працівників ТЦК наразі з’ясовуються в ході досудового розслідування.

Депутата затримали “на гарячому” під час отримання чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 4,5 тисячі доларів США. Йому вже оголошено підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України – одержання неправомірної вигоди для впливу на прийняття рішень, поєднане з вимаганням такої вигоди. Санкція цієї статті передбачає значне покарання.

Суд обрав для депутата запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Процесуальне керівництво у справі здійснює Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

Нагадаємо,раніше в Києві викрито схему переправлення через кордон

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