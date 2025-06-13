Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили масштабну корупційну схему у будівельній сфері, до якої причетні колишні топпосадовці Міністерства розвитку громад та територій (Мінрегіону). За даними слідства, внаслідок оборудки держава могла недоотримати понад 1 млрд грн у вигляді нерухомості, інформує Завтра.UA.

Коло підозрюваних та сутність звинувачень

Про підозру у зловживанні службовим становищем, одержанні та наданні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі повідомили п’ятьом особам:

Колишньому державному секретарю Мінрегіону , який зараз є чинним членом правління НАК «Нафтогаз України». Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України.

, який зараз є чинним членом правління НАК «Нафтогаз України». Його дії кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 368 КК України. Ексраднику міністра (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

(ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Колишній директорці держпідприємства (ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

(ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Забудовнику , який є організатором схеми (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

, який є організатором схеми (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України). Службовій особі будівельної компанії (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України).

Деталі корупційної схеми

За даними слідства, забудовник розробив схему незаконного одержання земельної ділянки у Києві для будівництва житлового комплексу. Для реалізації задуму він звернувся до високопосадовців Мінрегіону, які сприяли передачі землі підконтрольному державному підприємству. Це ДП, у свою чергу, уклало незаконні інвестиційні договори з «потрібною» будівельною компанією.

Згідно з умовами цих договорів, забудовник повинен був передати державі частину майбутніх квартир, пропорційно до вартості земельної ділянки. Однак, щоб мінімізувати цю кількість, землю та наявні на ній будівлі оцінили майже уп’ятеро дешевше за ринкову вартість. Різниця між оціночною та реальною вартістю перевищила 1 млрд грн. Саме на таку суму держава могла б недоотримати нерухомості. Завдяки оперативним діям НАБУ і САП, ділянка була арештована, що завадило завершенню оборудки.

“Винагорода” та інші справи

За успішну реалізацію схеми забудовник надав топпосадовцям міністерства та їхнім довіреним особам суттєві знижки на квартири у вже зведених житлових комплексах. Вартість квадратного метра для них становила від 1 тис. грн до 8 тис. грн, тоді як мінімальна ринкова ціна таких квартир була близько 30 тис. грн за кв. м. Загальний розмір цієї неправомірної вигоди оцінюється у 16,8 млн грн. Більша частина цих квартир також вже арештована за клопотанням НАБУ і САП.

Варто зазначити, що забудовник, службова особа будівельної компанії та колишня директорка держпідприємства вже є обвинуваченими в іншій справі НАБУ і САП, що стосується спроби підкупу квартирами топпосадовця Міністерства відновлення.

Розслідування триває.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про “Аграрну” корупцію: Президенту НААН інкримінують розтрату мільйонів.