Ізраїль розпочав військову операцію проти Ірану, заявивши про “превентивний удар” по ядерній інфраструктурі та військовому потенціалу Ісламської Республіки. Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні, очікуючи у відповідь ракетних та безпілотних атак з боку Ірану, інформує Завтра.UA.

Деталі операції та заходи безпеки

За повідомленням The Times of Israel, міністр оборони Кац підписав спеціальний наказ про введення надзвичайного стану, закликавши громадян дотримуватися вказівок Командування тилу та залишатися у захищених приміщеннях. Повітряний простір Ізраїлю закрито, а літаки перенаправляються.

Ізраїльська Армія оборони (ЦАХАЛ) назвала операцію “Ам Калбіа” (“Народ як лев”), її головна мета — усунення іранської ядерної загрози. ЦАХАЛ заявив, що в рамках початкового удару були атаковані десятки військових цілей, включаючи об’єкти військового командування, штаби та ядерні об’єкти в різних районах Ірану. Сирени, які пролунали по всій країні, були призначені для приведення населення у готовність до можливого обстрілу, а не як результат вже здійснених ударів. Армія готується до операції, яка може тривати щонайменше кілька днів, очікуючи інтенсивних обстрілів з боку Ірану. Навчання, робота підприємств та масові зібрання в Ізраїлі скасовані.

Заяви лідерів та міжнародна реакція

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у спеціальному відеозверненні заявив, що метою операції є виведення з ладу ядерної інфраструктури Ірану, заводів з виробництва балістичних ракет та його військового потенціалу. Він наголосив, що Іран збагатив достатньо урану для виробництва дев’яти бомб і створив величезний запас балістичних ракет, зберігаючи при цьому можливість завдавати ударів по Ізраїлю. Нетаньягу додав, що операція триватиме стільки, скільки необхідно, і що “день звільнення Ірану від тиранії близький як ніколи”. Він зазначив, що удар було завдано “в саме серце іранської програми збагачення урану та зусиль по створенню ядерної зброї”, зокрема по головному об’єкту збагачення урану в Натанзі, а також по провідних іранських вчених-атомщиках та балістичній програмі.

Раніше Wall Street Journal повідомляв, що Ізраїль був готовий завдати військового удару по Ірану вже найближчими днями, якщо Тегеран відхилить пропозицію США щодо обмеження своєї ядерної програми. Високопоставлений ізраїльський чиновник припустив, що удар може бути завдано вже у неділю, 15 червня.

Іранські ЗМІ вже повідомляють про серію вибухів у Тегерані та закриття повітряного простору Ірану, з винищувачами, піднятими у повітря одразу після запуску ізраїльських ракет.

Державний секретар США Марко Рубіо, за повідомленням Reuters, заявив, що Сполучені Штати не причетні до ударів Ізраїлю по Ірану, і закликав Тегеран не атакувати інтереси чи персонал США в регіоні.

Раніше президент США Дональд Трамп обговорював можливість ударів з Нетаньягу, але висловлював небажання, щоб Ізраїль атакував Іран, поки тривають переговори щодо потенційної ядерної угоди, шостий раунд яких запланований на неділю в Омані. Напередодні також з’явилася інформація про часткову евакуацію американських дипломатів та членів їхніх сімей з Іраку через зростання загрози.