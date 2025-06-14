Андрей Матюха – филантроп или бизнесмен? Кейс «Охматдета» – путь к спасению души или имиджа

Фонд Андрея Матюхи, основателя компании Favbet, в партнерстве с Good Donations передал Национальной детской больнице «Охматдет» передовую хирургическую систему Thompson. Стоимость полного комплекта оборудования составила 2,2 млн грн.

От игорного бизнеса до детской хирургии: Фонд Андрея Матюхи оснастил «Охматдет»

Система Thompson является мировым стандартом в сложных операциях. Она обеспечивает:

надежную фиксацию тканей,

свободные руки хирургу,

четкий обзор,

возможность работать точнее и быстрее.

Это существенно снижает риски осложнений во время операций у детей с онкологическими заболеваниями, врожденными пороками или минно-взрывными травмами. За первые два месяца (апрель-май 2025 года) с новым оборудованием в «Охматдете» уже провели более 60 успешных операций.

Эта помощь является логическим продолжением деятельности Фонда Андрея Матюхи, который сосредотачивается на проектах в сферах здравоохранения, культуры и поддержки Сил Обороны.

Инициатива Андрея Матюхи демонстрирует, как средства от легального игорного бизнеса направляются на решение критических социальных задач, в частности в детской медицине.

Favbet Андрея Матюхи: путь от игорного бизнеса к благотворительности – это искренний порыв или удачный имиджевый ход?

Фонд Андрея Матюхи, основанный в 2025 году, продолжает благотворительные инициативы Favbet Foundation, где Матюха занимал должность президента с 2020 года. Текущая закупка для «Охматдета» является очередным шагом в сотрудничестве с Good Donations.

Андрей Валерьевич Матюха, 1972 года рождения, начал свою предпринимательскую деятельность в 1999 году, основав компанию Favbet. По состоянию на май 2025 года он является конечным бенефициаром более 20 компаний группы Favbet, работающих в Украине, Хорватии, Румынии, а также имеют представительства в Бразилии и на Мальте.

В 2020 году Андрей Матюха также был причастен к открытию первого легального казино в Киеве – Billionaire Casino.

Интересно, что в 2025 году управление группой компаний Favbet было перерегистрировано на его сына, Дмитрия Матюху.