Всього за 48 годин після початку конфлікту з Іраном, Ізраїль оголосив про встановлення переваги в повітрі над західною частиною країни, включаючи столицю Тегеран. Як повідомляє The Wall Street Journal, ізраїльські військові літаки вже скидають бомби безпосередньо з іранського неба, що свідчить про значне досягнення, якого Росія не змогла домогтися в Україні за понад три з половиною роки повномасштабної війни, інформує Завтра.UA.

Це разюча відмінність підкреслює глибокі уроки, які Ізраїль, схоже, виніс із конфлікту між Росією та Україною.

“Це подвиг, якого гігантські російські військово-повітряні сили не змогли досягти в Україні за 3,5 роки війни”, – зазначив відставний генерал-лейтенант ВПС США Девід Дептула.

Він додав, що нездатність Росії встановити панування в повітрі стала однією з ключових причин, чому її війська загрузли у виснажливій окопній війні, зазнаючи величезних втрат після невдалої спроби швидкого захоплення Києва в лютому 2022 року.

Тактична перевага та інновації

Початкові ізраїльські авіаудари були завдані за допомогою літаків-невидимок п’ятого покоління F-35. Тепер, коли більша частина іранської протиповітряної оборони придушена, у бій вступають старіші бойові літаки, такі як F-15 та F-16. Ізраїль також почав скидати керовані бомби ближньої дії JDAM та Spice, які є більш економічними та доступними, ніж дорогі ракети далекого радіусу дії.

WSJ зазначає, що ізраїльтяни ретельно проаналізували невдачі Росії та успіхи України при плануванні власної кампанії проти Ірану. Однак, на думку військових чиновників та аналітиків, найочевидніший урок полягає в тому, що ізраїльські ВПС за своєю суттю більш здібні, ніж російські, тоді як Україна значно краща за Іран у плані оборони.

Відставний британський маршал авіації Едвард Стрінгер підкреслив, що складна підготовка та інновації ізраїльських ВПС, у поєднанні з їхньою інтеграцією в розвідувальні та кібернетичні можливості, є ключовою причиною успіху Ізраїлю там, де Росія зазнала невдачі. “Усе, що є у росіян, – це пілоти. Вони готують цих пілотів для управління літаючою артилерією, і все”, – сказав він.

Несподіванка та внутрішні фактори

Іран, як і Україна, не має бойових літаків, здатних вижити в повітряному бою з противником. Однак, на відміну від України, Тегеран не зміг організувати наземну ППО, яка могла б значно ускладнити дії ворожих літаків над його територією.

Не менш важливим елементом успіху був фактор несподіванки. У лютому 2022 року, завдяки попередженням американської розвідки про підготовку російського вторгнення, українське військове командування змогло розподілити та приховати більшу частину своїх мобільних засобів ППО. Після того як кілька російських літаків були збиті над українськими містами, пілотовані російські літаки припинили діяти за лінією фронту – ситуація, що зберігається й донині. Це змусило Росію покладатися на обмежений запас крилатих або балістичних ракет, або на повільні та обмежені в вантажопідйомності дрони для ударів по цілях у глибині України.

На відміну від України у 2022 році, Іран був захоплений зненацька. Ізраїльські спецпризначенці таємно проникли в Іран і на початку кампанії знищили ключові об’єкти іранської протиповітряної оборони за допомогою безпілотників ближньої дії. Водночас Ізраїлю вдалося ліквідувати значну частину військового керівництва Ірану.

“По суті, те, що Ізраїль зробив з Іраном, – це те, що Росія хотіла зробити з Україною: вони думали, що зможуть провести якусь таємну операцію, проникнути в український режим і обезголовити його”, – прокоментував ізраїльський геополітичний аналітик Майкл Хоровіц. “Але виявилося, що українське суспільство має стійкість і його не так легко проникнути, тоді як в Ірані режим настільки непопулярний, що там легко знайти людей, які погодяться співпрацювати з Ізраїлем”.

Нагадаємо, в ніч на 13 червня Ізраїль розпочав війну з Іраном.