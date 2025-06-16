Про створення нового оперативного напрямку на фронті – Північно-Слобожанського, оголосив Генеральний штаб Збройних Сил України. Це рішення, як повідомляє Генштаб, прийнято у відповідь на активізацію ворога в прикордонні Сумської області. Таким кроком Генштаб підкреслює важливість своєчасного та повного інформування суспільства про перебіг російської агресії, інформує Завтра.UA.

Починаючи з 16 червня 2025 року, щоденні зведення Генштабу ЗСУ включатимуть інформацію про бойові дії на новому напрямку.

Також, для більш чіткого відображення географії та логіки бойових дій, Харківський напрямок відтепер називатиметься Південно-Слобожанським.

Загалом, за минулу добу українські захисники витримали 175 бойових зіткнень, завдаючи окупантам значних втрат і продовжуючи ефективно відбивати спроби просування вглиб території України. Противник здійснив чотири ракетні та 54 авіаційні удари, застосувавши 11 ракет та скинувши 99 керованих авіаційних бомб. Крім того, зафіксовано 5852 обстріли, з яких 67 із реактивних систем залпового вогню, та 3081 застосування дронів-камікадзе.

Нагадаємо,раніше Кіт Келлог розповів про те, як може завершитися війна Росії проти України.