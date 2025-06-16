Іран відмовляється від переговорів про припинення вогню під ударами Ізраїлю, поглиблюючи побоювання щодо ескалації конфлікту. Про це агентству Reuters повідомило анонімне джерело, ознайомлене з ситуацією. Тегеран чітко заявив посередникам з Катару та Оману, що не вестиме діалог, доки тривають ізраїльські атаки, інформує Завтра.UA.

Умова для переговорів: Припинення атак Ізраїлю

За словами джерела, Іран повідомив катарських та оманських посередників, що серйозні переговори можливі лише після того, як Іран завершить свою відповідь на превентивні удари Ізраїлю.

«Іранці чітко дали зрозуміти, що не вестимуть переговорів під час атаки», — зазначило джерело. Це підтверджує позицію Тегерана, який розглядає нинішні дії як відповідь на ізраїльську агресію.

Спростування чуток про посередництво США та ядерні переговори

Джерело також спростувало повідомлення ЗМІ про те, що Іран звертався до Оману та Катару з проханням залучити США до посередництва для досягнення перемир’я та відновлення переговорів щодо ядерної програми. За його словами, ця інформація є неточною. Наразі Тегеран не виявляє бажання долучати Вашингтон до посередницького процесу.

Історична роль Оману та Катару в регіональній дипломатії

Оман та Катар відігравали ключову роль у посередництві між Іраном, США та іншими сторонами в минулому. Оман, зокрема, протягом останніх місяців був посередником у ядерних переговорах між Сполученими Штатами та Іраном. Однак останній раунд цих переговорів був скасований невдовзі після початку масштабного повітряного наступу Ізраїлю на Іран. Катар також сприяв переговорам між давніми ворогами, зокрема, виступивши посередником в угоді про обмін полоненими у 2023 році. Обидві країни підтримують добрі відносини як з Іраном, так і зі США, і мають прямі контакти з Ізраїлем.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Ізраїль досяг в Ірані того, чого Росія не змогла за 3,5 роки в Україні.