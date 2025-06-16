Начальниці відділу з кошторисної роботи КП «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела до майже мільйонної переплати за ремонт асфальту. За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, дії посадовиці завдали збитків територіальній громаді столиці на суму близько 1 мільйона гривень, інформує Завтра.UA.

Слідство встановило, що «Київтеплоенерго» уклало договір з приватним підприємством на відновлення асфальтного покриття після ремонту тепломереж. Загальна вартість угоди сягала 10 мільйонів гривень. Однак, як з’ясувалося, підозрювана не провела належного моніторингу ринкових цін на аналогічні роботи та матеріали. Це призвело до того, що комунальне підприємство закупило будівельні матеріали за значно завищеними цінами.

Проведені експертизи підтвердили, що внаслідок таких дій КП «Київтеплоенерго» переплатило за вказаним договором близько 1 мільйона гривень. Ця сума, за висновками слідства, є прямими збитками для бюджету Києва.

Наразі триває розслідування за ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (службова недбалість). У разі доведення вини, посадовиці загрожує покарання. Цей випадок вкотре підкреслює актуальність проблеми корупції та неефективного використання коштів у комунальному секторі, закликаючи до посилення контролю за державними закупівлями та відповідальністю посадових осіб.

Нагадаємо, раніше топпосадовці Мінрегіону викриті на масштабній корупції: держава недоотримала понад 1 млрд грн.