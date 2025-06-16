Служба зовнішньої розвідки України (СЗР) оприлюднила попередження про підготовку Росією нової масштабної інформаційної кампанії, спрямованої на дискредитацію української влади та деморалізацію суспільства. Кульмінація цієї операції, за даними розвідки, запланована на кінець тиждня, приблизно 20 червня, і має завершитися вкиданням фейкових списків загиблих, інформує Завтра.UA.

Мета та організація російської провокації

За інформацією СЗР, головна мета цієї провокації – викликати обурення серед українців, особливо військових та їхніх родин, підірвати довіру до влади та представити Україну на міжнародній арені як сторону, що не виконує своїх зобов’язань. Рішення про початок кампанії ухвалив особисто президент Росії Володимир Путін. Координацією дій та оперативним реагуванням російських медіа займається один із перших заступників очільника Адміністрації президента РФ.

До інформаційної кампанії залучений весь прокремлівський медіа-пул, включаючи відомих пропагандистів Маргариту Симоньян та Володимира Соловйова, а також численних воєнкорів та блогерів. Вони постійно продукують емоційно заряджений контент, маніпулюють статистичними даними та будь-які затримки у процесі обмінів трактують як свідомі дії української влади.

Залучення проросійських ресурсів у Європі

До поширення російських наративів активно підключилися й проросійські інформаційні ресурси в Європі, зокрема:

угорські видання Magyar Nemzet та Magyar Hírlap ;

та ; чеське CZ24.news ;

; словацьке Jednotné Slovensko ;

; франкомовне Réseau International.

Ці ресурси поширюють такі фейкові наративи, як “Україна відмовляється приймати тіла своїх загиблих”, “в Україну досі не повернуто тіла майже шести тисяч солдатів” та “родичам загиблих доведеться ще чекати через бездіяльність української влади”.

Кульмінація кампанії та її наслідки

За даними розвідки, кульмінація російської кампанії запланована на останні дні обмінів, орієнтовно 20 червня. У цей момент ворог планує “вкинути” у ЗМІ сфальшовані списки нібито ідентифікованих росіянами загиблих українських військових і цивільних.

“У такий спосіб Росія сподівається спровокувати хвилю паніки й обурення в українському суспільстві та перекласти на українську владу відповідальність за скоєні злочини”, – пояснили у СЗР.

Нагадаємо, раніше Трамп розкрив справжнє обличчя Путіна.