Українські прикордонники в пункті пропуску «Могилів-Подільський» виявили надзвичайно неординарний та, безумовно, хитромудрий спосіб уникнення мобілізації. 29-річний чоловік намагався перетнути державний кордон, видаючи свою 47-річну супутницю за законну дружину, яка, як виявилося, насправді була його колишньою тещею. Цей курйозний випадок швидко став предметом розслідування, адже пара сподівалася, що їхня незвичайна “історія кохання” відкриє шлях за кордон, інформує Завтра.UA.

Пара наполягала на тому, що їх поєднало справжнє кохання, попри значну різницю у віці. Однак, під час бесіди з прикордонниками їхня історія почала руйнуватися. «Молодята» плуталися в деталях свого «сімейного життя» та уникали прямих відповідей на елементарні питання, що викликало підозри.

Ретельна перевірка показала, що шлюб було укладено виключно з метою обійти обмеження на виїзд для чоловіків призовного віку, встановлені під час мобілізації. Таким чином, колишня теща, яка за законодавством мала б вважатися родичкою, формально стала «дружиною», аби надати чоловікові право на виїзд за кордон як супроводжуючому особі.

За фактом виявлення цього кримінального правопорушення прикордонники направили повідомлення до Національної поліції. Чоловікові і його «дружині» інкримінують статті 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон) та 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації). Їм загрожує відповідальність згідно з українським законодавством.

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