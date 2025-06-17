Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ, повідомив, що новий раунд переговорів з Україною може відбутися після 22 червня. Точну дату та місце зустрічі ще не визначено, проте, ймовірно, переговори знову пройдуть у Стамбулі. Про це Пєсков заявив 16 червня, цитують російські медіа, , інформує Завтра.UA.

«Поки не заходила мова про інший переговорний майданчик. Такий часовий термін озвучувався. Точної дати продовження поки немає», – зазначив Пєсков.

Він додав, що зустріч «можливо провести» на тому самому майданчику в Стамбулі, якщо переговори справді відновляться після 22 червня.

Російські медіа також повідомляли, що Володимир Путін обговорював можливість продовження перемовин під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що Путін заявив про готовність до переговорів після 22 червня.

Раніше стало відомо, що російська опозиція веде таємні переговори з Україною.