Кремль назвав дату нового раунду переговорів з Україною

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Переговори поновляться у Стамбулі: Пєсков назвав можливу дату

Дмитро Пєсков, прессекретар президента РФ, повідомив, що новий раунд переговорів з Україною може відбутися після 22 червня. Точну дату та місце зустрічі ще не визначено, проте, ймовірно, переговори знову пройдуть у Стамбулі. Про це Пєсков заявив 16 червня, цитують російські медіа, , інформує Завтра.UA.

«Поки не заходила мова про інший переговорний майданчик. Такий часовий термін озвучувався. Точної дати продовження поки немає», – зазначив Пєсков.

Він додав, що зустріч «можливо провести» на тому самому майданчику в Стамбулі, якщо переговори справді відновляться після 22 червня.

Російські медіа також повідомляли, що Володимир Путін обговорював можливість продовження перемовин під час телефонної розмови з президентом США Дональдом Трампом. Помічник президента РФ Юрій Ушаков підтвердив, що Путін заявив про готовність до переговорів після 22 червня.

Раніше стало відомо, що російська опозиція веде таємні переговори з Україною.

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