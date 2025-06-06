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«Це саботаж, потрібен трибунал». Український розвідник розповів про фортифікації на Покровському напрямку
- Микола Завтрогляд
- 6 Січня, 2025
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«Це саботаж, потрібен трибунал». Український розвідник розповів про фортифікації на Покровському напрямку
Зеленський про рішення віддати ядерну зброю України: Це було тупо
Також Зеленський прокоментував політику колишнього президента США Джо Байдена фото: скриншот відео Зеленський розкритикував Будапештський меморандум Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення України віддати […]