В умовах повномасштабної війни, коли кожен літр пального на вагу золота для наших захисників, Служба Державного бюро розслідувань (ДБР) викрила цинічну схему розкрадання дизельного пального у військовій частині авіаційної бригади на Івано-Франківщині, інформує Завтра.UA. Ця подія вкотре підкреслює глибоко вкорінену проблему корупції, яка підриває обороноздатність країни та довіру суспільства до військових структур.

За даними слідства, організатором злочинної схеми виявився командир роти матеріального забезпечення. Він залучив до своєї протиправної діяльності командира одного зі взводів та водія, перетворивши підрозділ, що мав забезпечувати бойові завдання, на джерело особистого збагачення.

Зловмисники не просто крали пальне – вони майстерно фальсифікували службову документацію, списуючи тисячі літрів дизеля на “потреби виконання бойових завдань”, зокрема “під час повітряних тривог та зльотів авіації”. Тоді як уся країна завмирала від сирен, ці посадовці, користуючись службовим становищем, наживалися на горі, продаючи вкрадене пальне місцевим підприємцям, включаючи власників громадського транспорту, за ціною 40 гривень за літр. Правоохоронці зафіксували щонайменше один факт реалізації партії обсягом понад 5 тонн.

“Це не просто крадіжка, це зрада тих, хто віддає своє життя на фронті. Кожен літр пального, що був призначений для літаків, міг врятувати чиєсь життя або завдати удару по ворогу. Натомість він опинився у баках приватного транспорту, збагачуючи корупціонерів”, – зазначають експерти з питань безпеки.

Усіх трьох фігурантів затримано. Їм повідомлено про підозру у привласненні військового майна в умовах воєнного стану, вчиненому за попередньою змовою групою осіб з використанням службового становища та повторно (ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває, і слідчі працюють над встановленням та документуванням інших епізодів розкрадання пального. Івано-Франківська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону здійснює процесуальне керівництво.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що посадовці розікрали 64 мільйони на потребах ЗСУ.