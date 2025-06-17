Не санкції, а мир: Чому Трамп призупинив тиск на Кремль

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Трамп відклав санкції, чекаючи на прорив в Україні

Американський лідер Дональд Трамп повідомив, що наразі не вводитиме нові санкції проти Російської Федерації. Таке рішення пов’язане з очікуванням на потенційне підписання мирної угоди, яка може покласти край війні в Україні.

Заяву було зроблено під час саміту G7 у Канаді, про це пише “Суспільне”, інформує Завтра.UA.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливих обмежень проти РФ, Трамп зазначив: «Я чекаю, щоб побачити, чи буде підписано угоду». Він також прокоментував ініціативу Європи щодо нових санкцій, зауваживши: «Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимося, чи зроблять вони це».

Президент США також підкреслив, що запровадження санкцій є значним фінансовим тягарем для Сполучених Штатів.

«Не забувайте: санкції коштують нам багато грошей. Це мільярди й мільярди доларів. Це не односторонній рух», — додав Трамп.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп екстрено покинув саміт G7

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