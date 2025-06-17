Президент США Дональд Трамп несподівано перервав свою участь у саміті лідерів G7, щоб терміново повернутися до Вашингтона. Причиною такого кроку стало стрімке загострення ситуації на Близькому Сході, де Ізраїль та Іран обмінюються ударами, що викликає серйозні побоювання щодо масштабного регіонального конфлікту, інформує Завтра.UA.

За словами прессекретарки Білого дому Керолайн Лівітт, президент Трамп повертається “для зосередження на низці важливих питань”. Вона наголосила, що незважаючи на “відмінний день” на саміті, під час якого була підписана значна торговельна угода з Великою Британією та прем’єром Кіром Стармером, події на Близькому Сході вимагають його негайної уваги.

Перед від’їздом Трамп публічно закликав до евакуації Тегерана, столиці Ірану, через ймовірні нові удари з боку Ізраїлю.

“Простіше кажучи, Іран не може мати ядерної зброї. Я повторював це знову і знову! Усі повинні негайно евакуювати Тегеран!” — написав він у соцмережах.

Наразі невідомо, чи був президент поінформований про нову хвилю ізраїльських атак на момент заяви, проте раніше того ж дня він заінтригував журналістів, заявивши: “Як тільки я піду звідси, ми щось зробимо”, натякаючи на можливі подальші дії в регіоні.

Нагадаємо, що протягом 48 годин після початку нового витка конфлікту на Близькому Сході Ізраїль оголосив про забезпечення переваги в повітрі над західною частиною Ірану, включно з Тегераном. Це досягнення, якого не вдалося досягти російським військово-повітряним силам за 3,5 роки повномасштабної війни проти України.