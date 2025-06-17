Сі Цзіньпін, лідер Китайської Народної Республіки, дав зрозуміти, що світовий порядок не залежить від Сполучених Штатів, і глобальний розвиток може успішно тривати без їхнього домінуючого впливу. Ця заява, висловлена в особистому дописі глави КНР, є чітким сигналом про можливе ослаблення американського геополітичного лідерства, інформує Завтра.UA.

Сі Цзіньпін підкріпив свою тезу історичними паралелями, згадавши про долі попередніх світових імперій. Він нагадав, як 100 років тому Британська імперія, що володіла понад 20% світового багатства, домінувала у торгівлі, а її могутність вважалася незламною. Також він згадав про панування Франції в Європі 200 років тому, коли армії Наполеона наводили жах, а французькій культурі заздрили. Не залишилася без уваги і 400-річна історія іспанської корони, чиї скарбниці ломилися від багатств, а вплив простягався від Маніли до Мексики.

“Кожна імперія проголошувала себе незамінною. Кожна з них зрештою була затьмарена. Влада слабшає, вплив мігрує, а легітимність вмирає в ту мить, коли її припускають, а не заробляють”, – підкреслив китайський лідер. За його словами, попри всі успіхи, кожна з цих імперій зрештою “була затьмарена”.

Очільник КНР переконаний, що якщо Сполучені Штати втратять повагу світу, то вони усвідомлять істину, яку свого часу зрозуміла кожна зруйнована імперія: “Світ рухається далі. Завжди”. Це твердження підкреслює глибоке переконання Сі Цзіньпіна в циклічності історичного розвитку та мінливості світового порядку.

Рвніше стало відомо, як Путін допомагає Сі Цзіньпіну будувати «китайську мрію».