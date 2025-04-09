Союз РФ і Китаю — Як Путін допомагає Сі Цзіньпіну будувати «китайську мрію»

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Заступниця Умєрова про трансформацію «Резерв+»: Ходити в ТЦК більше не доведеться
- Микола Завтрогляд
- 18 Листопада, 2024
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Нововведеня Міноборони поки не передбачає розформування ТЦК фото: mil.gov.ua/Міноборони Міноборони планує у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК, щоб стати на військовий облік […]
Кабмін звільнив заступницю глави Мінветеранів через неетичну поведінку
Величко-Трифонюк стала заступницею міністра в середині минулого року фото з відкритих джерел Посадовиця втрапила у скандал пов’язаний із приниженням співробітника-ветерана Уряд звільнив Руслану Величко-Трифонюк з […]