Союз РФ і Китаю — Як Путін допомагає Сі Цзіньпіну будувати «китайську мрію»

Опубліковано

Пов'язані новини

Зеленський зустрівся із міністром фінансів США. Він привіз «чернетку угоди» про доступ до копалин

  • 13 Лютого, 2025
  • 0

Скотт Бессент став першим посадовцем з Адміністрації президента Трампа, який приїхав в Україну фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko «Була конструктивна продуктивна розмова, питання гарантій безпеки для України, […]

Заступниця Умєрова про трансформацію «Резерв+»: Ходити в ТЦК більше не доведеться

Нововведеня Міноборони поки не передбачає розформування ТЦК фото: mil.gov.ua/Міноборони Міноборони планує у 2025 році запустити можливість не йти в ТЦК, щоб стати на військовий облік […]

Кабмін звільнив заступницю глави Мінветеранів через неетичну поведінку

  • 7 Січня, 2025
  • 0

Величко-Трифонюк стала заступницею міністра в середині минулого року фото з відкритих джерел Посадовиця втрапила у скандал пов’язаний із приниженням співробітника-ветерана Уряд звільнив Руслану Величко-Трифонюк з […]