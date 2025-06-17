Більш ніж через місяць після підписання знакової угоди, що надає Сполученим Штатам частку в її мінеральних запасах. Україна робить перші конкретні кроки для демонстрації адміністрації Дональда Трампа швидких та відчутних результатів. У понеділок Україна схвалила початкові заходи, які дозволять приватним інвесторам видобувати корисні копалини з великого державного родовища літію. Цей проєкт стане першим, якому буде дано зелене світло в рамках нової угоди. Про пише The New York Times, інформує Завтра.UA.

Уряд погодився розпочати підготовку рекомендацій щодо відкриття тендерів для компаній на видобуток літію на родовищі “Добра” в центральній Україні. Про це повідомили два урядовці, які побажали залишитися анонімними через делікатність теми. Родовище “Добра” є одним з найбільших в Україні, а літій є критично важливим мінералом для виробництва електричних акумуляторів.

Інтерес інвесторів та роль США

Серед ймовірних учасників торгів – консорціум інвесторів, до складу якого входять TechMet, інвестиційна фірма в енергетиці, що частково належить уряду США, та Рональд С. Лаудер, мільярдер і друг президента Трампа. Ця група давно висловлювала зацікавленість у літієвому родовищі Добра, закликаючи Президента України Володимира Зеленського відкрити торги ще наприкінці 2023 року.

Згідно з ширшою угодою, половина доходів, які український уряд отримує від видобутку корисних копалин, надходитиме до спільного американо-українського інвестиційного фонду. Ці кошти потім реінвестуватимуться в економіку України, хоча Сполучені Штати також претендуватимуть на певну частину. Трамп представив цю домовленість як відплату за минулу допомогу США країні, що постраждала від війни.

Стратегічні ініціативи та виклики на шляху

Очікується, що розробка рекомендацій триватиме тижні, і український уряд все ще може вирішити не розпочинати тендерний процес. Незважаючи на це, рішення, ухвалене в понеділок, є чітким сигналом про зусилля України показати Трампу, що угода просувається вперед, на тлі зростаючих побоювань, що Білий дім може зменшити підтримку України через глухий кут у переговорах про припинення вогню з Росією.

Українська делегація на чолі з міністром економіки України Юлією Свириденко цього місяця відвідала Вашингтон, щоб представити проєкти з розробки родовищ літію, графіту та титану. “Це саме ті стратегічні ініціативи, де співпраця між США та Україною може принести взаємну вигоду”, – заявила пані Свириденко після зустрічі зі Скоттом Бессентом, міністром фінансів. Сполучені Штати виявили особливу зацікавленість у використанні критично важливих мінералів України для зменшення залежності від Китаю, який домінує у світових ланцюгах поставок.

Українська влада стверджує, що країна має поклади майже половини з 50 мінералів, які Сполучені Штати визначили як критично важливі для своєї економіки та національної безпеки, включаючи літій, графіт і титан. Київська школа економіки заявляє, що Україна володіє найбільшими запасами титану в Європі та третиною запасів літію на континенті.

Довгострокові перспективи та боротьба з корупцією

Проте галузеві аналітики попереджають, що більшість проєктів у рамках угоди, найімовірніше, займе десятиліття або більше, щоб запрацювати. Це означає, що спільний інвестиційний фонд США та України навряд чи генеруватиме значні доходи протягом багатьох років і може стати прибутковим лише після того, як пан Трамп залишить посаду. Експерти також зазначають, що шлях до видобутку корисних копалин сповнений труднощів: застарілі геологічні дослідження, пошкоджені електростанції та триваюча війна роблять будь-які інвестиції ризикованими.

Інвестори також обережно ставляться до входу в країну, де корупція давно переслідує продаж державних активів. “Ми сподіваємося, що Україна просуватиметься вперед завдяки відкритому, справедливому та прозорому процесу”, – заявив минулого тижня Браян Менелл, головний виконавчий директор TechMet. Для зменшення ризиків інвестори виступають за інвестиційний інструмент, відомий як угода про розподіл продукції (УРП) – контракт, який дозволяє інвесторам видобувати корисні копалини в обмін на розподіл продукції з урядом України. Цей тип угоди приваблює інвесторів, оскільки діє протягом кількох десятиліть, забезпечуючи довгострокову стабільність, пропонує податкові пільги та дозволяє вирішувати спори через міжнародні арбітражні суди. Тендерний процес, який Україна розпочала в понеділок щодо літієвої ділянки Добра, проходить саме в рамках УРП.

У прагненні швидше отримувати прибуток, пані Свириденко, міністр економіки, цього місяця запропонувала, щоб спільний інвестиційний фонд також підтримував проєкти в оборонній промисловості України, що бурхливо розвивається. Країна має численні заводи, що виробляють безпілотники, снаряди та артилерійські гармати за ціною, значно нижчою за американські та європейські, але їй бракує капіталу для масштабування. Американські компанії могли б забезпечити цей капітал, а доходи від майбутніх продажів зброї зрештою поповнили б фонд, вважає Наталія Шаповал, керівник Інституту Київської школи економіки.

“Йдеться про те, щоб зробити фонд більш привабливим для Сполучених Штатів”, – сказала вона. “Куди сьогодні інвестувати гроші в Україні, щоб отримати дохід? В оборону”.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 47% українців мають скоріше позитивні очікування від угоди про копалини.