Удар по корупційним схемам, що підривають обороноздатність країни під час війни, завдало Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з Міністерством оборони України. В результаті масштабної операції викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка протягом кількох місяців розкрадала мільйони гривень, призначених на закупівлю продовольства для Збройних Сил України, інформує Завтра.UA.

Цинічна схема збагачення на військових

За даними слідства, у січні 2024 року мешканець Одеси організував злочинну схему, яка цинічно наживалася на потребах військових. Він створив дві компанії, зареєстровані на підконтрольних йому менеджерів. Ці фірми, маючи формальну відповідність тендерним вимогам Міноборони та пропонуючи “найвигідніші” ціни, регулярно перемагали у тендерах на постачання харчових продуктів для ЗСУ.

Після отримання контрактів, організатор схеми налагоджував зв’язки з корумпованими військовими посадовцями. Останні подавали до уповноважених органів Міноборони завищені або взагалі непотрібні заявки на продукти. Щоб приховати сліди злочину, підприємства оформлювали фальшиві видаткові накладні із завищеною кількістю продукції, а справжні документи, що підтверджували фактичні обсяги постачань, знищувалися. На підставі цих підроблених документів фірми отримували мільйонні оплати з державного бюджету.

Фальсифікати та прострочені продукти для ЗСУ

Особливо обурливим фактом є те, що у багатьох випадках до військових частин постачалися товари неналежної якості. Це були фальсифіковані продукти та продукти із закінченим терміном придатності, що не тільки позбавляло військових належного харчування, але й створювало ризик для їхнього здоров’я. Частина отриманих злочинним шляхом коштів використовувалася для подальшої злочинної діяльності, а інша – розподілялася між учасниками угруповання.

Збитки та покарання

Встановлені в результаті такої злочинної діяльності збитки для державного бюджету становлять майже 6 мільйонів гривень.

Працівники ДБР ретельно задокументували всі етапи протиправної діяльності та затримали всіх учасників злочинної організації. Організатору та восьми його спільникам повідомлено про підозру:

За статтею 255 Кримінального кодексу України (створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній).

(створення та керівництво злочинною організацією, а також участь у ній). За частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України (привласнення чи розтрата майна в особливо великих розмірах або організованою групою).

Санкція цих статей передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Корупція у воєнний час – диверсія проти армії

ДБР наголошує, що в умовах воєнного стану будь-які махінації з продуктами харчування для ЗСУ є не лише економічним злочином проти держави, а й фактичною диверсією проти української армії. Неналежне харчування військовослужбовців підриває їхню боєздатність, здоров’я та моральний дух, що є неприпустимим під час боротьби за суверенітет країни. ДБР запевняє, що робитиме все можливе, щоб притягнути винних до відповідальності та гарантувати справедливість.

Нагадаємо, раніше стало відомо про посадовців, які розікрали 64 мільйони на потребах ЗСУ.