Москва планує відновити масштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру, при цьому вперше в прицілі можуть опинитися атомні електростанції. Така загроза несе катастрофічні ризики не лише для України, але й для всієї Європи. Про це пише ТСН.ua, інформує Завтра.UA.

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив тривожну інформацію, отриману від розвідок країн-партнерів: Росія готується до нових масованих ударів по енергетичних об’єктах України. Найбільшу занепокоєність викликають плани Кремля атакувати інфраструктуру атомної генерації.

Атомна енергетика під прицілом

Михайло Гончар, президент Центру “Стратегія ХХІ” та експерт з енергетичної безпеки, підкреслює критичність ситуації. За його словами, атомна енергетика становить 56% всього виробництва електроенергії в Україні, тому удари по АЕС можуть призвести до колапсу енергосистеми країни.

“Росіяни чудово розуміють, що наша електроенергетика тримається саме на атомній генерації. Якщо вирубати атомну генерацію, можна досягти знекровлення не тільки української енергетики, а й економіки”, – пояснює експерт.

Особливо небезпечним є той факт, що Росія вже проводила “тестові” атаки. 26 серпня 2024 року агресор завдав ударів по підстанціях поблизу українських АЕС, намагаючись спровокувати ядерний інцидент через раптове зникнення навантаження з енергоблоків.

Світ залишається байдужим

Україна з березня 2022 року просить західних партнерів про прикриття неба над західною частиною країни, де розташовані Рівненська, Хмельницька та Південноукраїнська АЕС. Однак, на жаль, рішучих дій так і не було вжито.

“Партнери України сприйняли це лише до відома, але рішучих дій не було вжито”, – констатує Гончар.

Експерт також вказує на недавню атаку російського дрона “Шахед” по саркофагу Чорнобильської АЕС як на своєрідний тест реакції світового співтовариства. Реакція була обмеженою – лише засудження від МАГАТЕ, що дало Кремлю зрозуміти: серйозних наслідків за такі дії не буде.

Стратегічна помилка України

Михайло Гончар вважає стратегічною помилкою припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах у рамках неформального “енергетичного перемир’я”.

“Це саме те, що їм найбільше дошкуляло. Енергетичне перемир’я не було підтвердженим документально, а росіяни продовжували регулярно бити по підстанціях обленерго”, – зазначає експерт.

За цей час Росія встигла відремонтувати пошкоджене обладнання на своїх НПЗ і підготуватися до нових атак.

Карт-бланш на ядерний терор

У Кремлі, очевидно, вважають, що отримали дозвіл на ядерний терор, адже за попередні дії – включно із захопленням Запорізької АЕС – Росія не понесла серйозної відповідальності.

“Путін може піти на такий крок, бо за свої попередні дії країна-агресор не понесла жодної відповідальності”, – попереджає Гончар.

Додатковим фактором, який заохочує російську агресію, є відвернення уваги світу через конфлікт на Близькому Сході та зміна позиції США щодо України.

Час діяти

Експерти наполягають: Україна повинна відновити дзеркальні удари по російській енергетичній інфраструктурі, а світове співтовариство – надати реальний захист українським АЕС. Інакше наслідки можуть бути катастрофічними не лише для України, але й для всієї Європи.

Питання ядерної безпеки стоїть зараз надзвичайно гостро, і час для рішучих дій швидко вичерпується.

Раніще стало відомо, у чому полягає план Трампа щодо керування АЕС України.