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Українські посадовці пояснили, чому в їхніх деклараціях досі є російські рублі
Має 400 тис. російських рублів суддя Славутицького міського суду Київської області Наталя Бабич фото з відкритих джерел (ілюстративне) У числі декларантів валюти ворога – львівський […]
Одеського нотаріуса Журавля запідозрили в махінаціях з нерухомістю і зв’язках з рф – Femida
- Микола Завтрогляд
- 24 Січня, 2025
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Професійний юрист чи «чорний реєстратор» на службі підсанкційного бізнесу? Приватний нотаріус з Одеси – Микола Володимирович Журавель – потрапив до поля зору журналістів через підозри […]
більшість лідерів проти миротворців в Україні — деталі
- Микола Завтрогляд
- 6 Березня, 2025
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