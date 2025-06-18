Канада зробила рішучий крок у посиленні санкційного тиску на Росію, оголосивши про найбільший пакет обмежень з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Оголошений після саміту G7 в Альберті, цей масштабний крок Оттави націлений на найближче оточення Володимира Путіна, розгалужений “тіньовий флот”, що допомагає Москві обходити нафтові ембарго, та впливові особистості, пов’язані з російським режимом. Про це повідомив уряд Канади, інформує Завтра.UA.

Сімейні зв’язки Путіна під прицілом

Серед найрезонансніших нововведень у санкційному списку – включення колишньої дружини Володимира Путіна, Людмили Очеретної, та її нинішнього чоловіка Артура Очеретного. Цей крок свідчить про намір Канади вдарити по найближчому колу російського диктатора. Також під санкції потрапили двоюрідні родичі Путіна – Михайло Путін та Михайло Шеломов, що підкреслює прагнення Канади охопити не лише політичну, а й фінансову основу режиму.

“Тіньовий флот” та його посібники: Канада перекриває кисень російській нафті

Значну частину нового пакету санкцій присвячено боротьбі з російським “тіньовим флотом” – величезною мережею суден, що дозволяє Москві транспортувати нафту в обхід міжнародних цінових обмежень. До санкційного списку додано 201 судно, пов’язане з цією схемою, а також три російські фінансові структури та 15 компаній та осіб, які сприяють функціонуванню “тіньового флоту”. Посилені обмеження торкнулися й нафтогазового гіганта “Сургутнефтегаз”, що є значним ударом по російській енергетичній галузі.

Впливові фігури російського режиму та культури: хто ще потрапив під санкції?

Окрім родичів Путіна та “тіньового флоту”, Канада запровадила обмеження щодо низки впливових осіб, які відіграють значну роль у російській економіці, культурі або мають зв’язки з російськими інтересами:

Анатолій Чубайс , ексглава “Роснано”.

, ексглава “Роснано”. Тетяна Юмашева , донька першого президента РФ Бориса Єльцина, та її чоловік Валентин Юмашев .

, донька першого президента РФ Бориса Єльцина, та її чоловік . Валерій Гергієв , диригент і глава Маріїнського театру.

, диригент і глава Маріїнського театру. Володимир Євтушенков , мільярдер.

, мільярдер. Олександр Дюков , голова правління “Газпром нефти”.

, голова правління “Газпром нефти”. Наталія Касперська , засновниця InfoWatch.

, засновниця InfoWatch. Маттіас Варніг , екскерівник “Північного потоку-2”.

, екскерівник “Північного потоку-2”. Карін Кнайсль, колишня очільниця МЗС Австрії.

Загалом під санкції потрапили 77 фізичних осіб та 39 компаній, що свідчить про комплексний підхід Оттави до тиску на Кремль.

Експортні та імпортні обмеження: удушення російської економіки

Канада також розширила обмеження на експорт до Росії, зокрема на обладнання, яке може використовуватися для виробництва хімічної та біологічної зброї, промислові товари та передові технології подвійного призначення. Одночасно запроваджено заборону на імпорт низки російських товарів, включаючи вугілля, метали та іншу продукцію, що забезпечує значні надходження до бюджету РФ. Ці заходи покликані максимально обмежити можливості Росії фінансувати свою військову агресію.

Канада стоїть з Україною: єдність міжнародної спільноти

Міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд підкреслила рішучість Оттави у підтримці України. “Ми чітко сигналізуємо Росії: міжнародна спільнота залишається єдиною у підтримці України. Стільки, скільки буде потрібно”, – заявила вона, наголошуючи, що мета санкцій – посилити економічний тиск на Кремль та продемонструвати єдність міжнародної спільноти. Цей масштабний пакет санкцій є яскравим підтвердженням непохитної позиції Канади щодо агресії Росії та її готовності до тісної координації зусиль з міжнародними партнерами для забезпечення перемоги України та відновлення миру.

Нагадаємо раніше стало відомо, що Трамп не хоче посилювати санкції проти РФ та пояснив чому.