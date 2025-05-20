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Бойко заявив, що «не бачить нічого різкого» у своєму скандальному відео

  • 17 Грудня, 2024
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Служба безпеки України сьогодні викликала політика на розмову, де він має детально пояснити свої останні заяви Народний депутат Юрій Бойко, який очолює парламентську групу «Платформа […]

Рада схвалила ліквідацію МСЕК – Главком

  • 20 Грудня, 2024
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За відповідне ліквідацію МСЕК проголосували 259 парламентарів фото: Telegram/Ярослав Железняк Верховна Рада 20 листопада у першому читанні підтримала законопроєкт про ліквідацію медико-соціальні експертні комісії