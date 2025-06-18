В Одеській області розгортається черговий корупційний скандал, що викриває глибоко вкорінені проблеми в системі правоохоронних органів. Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) завершили досудове розслідування та передали до суду обвинувальний акт щодо правоохоронця, який, за версією слідства, цинічно торгував можливістю уникнути мобілізації за великі суми доларів, інформує Завтра.UA.

Цей випадок яскраво демонструє, як службове становище використовується не для захисту закону, а для власного збагачення та підриву обороноздатності країни. За даними слідства, обвинувачений правоохоронець активно “полював” на чоловіків, що перебувають у розшуку як ухилянти від мобілізації. Замість того, щоб притягувати їх до відповідальності, він пропонував їм “вирішити питання” через налагоджені корупційні зв’язки в медичних установах.

Особливо цинічним є задокументований епізод, де фігурант обіцяв організувати оформлення інвалідності відповідної групи через медико-соціальну експертизу, що дозволило б особі бути знятою з військового обліку. Вартість такої “послуги” становила вражаючі 15 тисяч доларів США. Це не просто хабар, це вимагання, яке руйнує довіру до медичної та правоохоронної системи, а також створює нерівні умови для громадян, які сумлінно виконують свій обов’язок.

Правоохоронця затримали в березні 2025 року під час отримання всієї суми хабаря. Наразі він звільнений з посади, проте масштаби корупційних схем, в яких він міг бути задіяний, ще належить з’ясувати. Йому інкримінують одержання неправомірної вигоди, поєднане з її вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України), що передбачає до 8 років позбавлення волі.

Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Офіс Генерального прокурора. Суспільство очікує не лише справедливого вироку, а й системних змін, які унеможливлять подібні випадки корупції у майбутньому, особливо в умовах воєнного стану, коли кожен випадок нехтування законом є прямою загрозою національній безпеці.

Раніше стало відомо, що в Одесі депутатка міськради організувала багатомільйонну корупційну схему на допомозі важкохворим.