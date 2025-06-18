Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрило зухвалу корупційну схему, що призвела до привласнення 2,2 мільйона гривень, призначених для критично важливих програм з протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії. В епіцентрі скандалу – депутатка Одеської міської ради, яка, за даними слідства, є головною організаторкою цього цинічного розкрадання, інформує Завтра.UA.

Депутатка-організаторка та її спільники

Детективи Територіального управління БЕБ в Одеській області оголосили про підозру семи учасникам злочинної групи. Серед них, крім самої депутатки, також фігурують керівник комунального підприємства, працівник Департаменту охорони здоров’я, очільник громадської організації та декілька фізичних осіб-підприємців.

За інформацією слідства, саме депутатка Одеської міської ради виступила ініціатором та архітектором схеми збагачення на стражданнях важкохворих. Для реалізації свого плану вона залучила довірених осіб, включаючи керівника громадської організації, що нібито займається реабілітацією наркозалежних, та директора комунального підприємства, який сприяв укладанню фіктивних договорів з підконтрольними депутатці ФОПами.

Цинічна схема розкрадання бюджету

Суть схеми була до абсурду проста і водночас жорстока: замість надання реальної допомоги, підозрювані завищували кількість осіб, яким нібито були надані послуги, та вписували в акти виконаних робіт те, чого насправді не існувало. Особливо цинічним є той факт, що навіть харчування для пацієнтів, яке мало б надаватися в рамках програми, було фіктивним – за документами його нібито забезпечувала родичка депутатки.

Масштаби корупції могли бути ще більшими: встановлено, що організаторка схеми вже встигла забезпечити розробку аналогічного проєкту на 2024-2026 роки, загальною вартістю понад 4 мільйони гривень. Це свідчить про системний характер злочинної діяльності та повне ігнорування потреб суспільства заради особистої наживи.

Наслідки та подальший перебіг справи

Наразі всім сімом учасникам злочинної групи інкримінують привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України). До суду вже направлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою застави у 2 мільйони гривень для кожного.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом прокурорів Одеської обласної прокуратури. Цей випадок вкотре підкреслює глибоко вкорінені проблеми корупції в органах місцевого самоврядування, де посадовці, замість служіння громаді, використовують своє становище для особистого збагачення, не цураючись наживатися навіть на горі та хворобах найвразливіших верств населення.

Нагадаємо, раніше На Івано-Франківщині викрито схему розкрадання пального, призначеного для бойових літаків.