Прикордонники Могилів-Подільського загону завадили черговій спробі незаконного перетину державного кордону, виявивши та затримавши двох чоловіків, що мали намір вплав дістатися території Молдови. Їхня ретельна підготовка до “водної подорожі” вказує на ймовірну мету уникнення мобілізації, інформує Завтра.UA.

Інцидент стався вночі, коли військовослужбовці зафіксували рух осіб, які мали намір перетнути річку Дністер. Затриманими виявилися двоє 48-річних мешканців Дніпропетровської області. За їхніми словами, вони свідомо уникали основних маршрутів, обираючи польові та обхідні дороги, аби не привертати уваги правоохоронців на блокпостах. Такий маршрут, очевидно, був обраний з розрахунком на приховану втечу.

До “переправи” чоловіки готувалися заздалегідь, про що свідчить наявність спеціального спорядження: рятувальних жилетів та ласт. Документи та цінні предмети вони герметично упакували у водонепроникні зіп-пакети, що вказує на обдуманий план подолання водної перешкоди.

Однак, завдяки оперативним та злагодженим діям прикордонного наряду, “подорож” цих “плавців у ластах” закінчилася, так і не розпочавшись по-справжньому.

На затриманих складено протоколи за статтею 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення “Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України”.

Раніше курйозний спосіб уникнути мобілізації викрили прикордонники.