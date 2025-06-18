Верховна Рада України підтримала президентську ініціативу щодо запровадження інституту множинного громадянства. Законопроєкт №11469, автором якого виступив президент Володимир Зеленський, отримав підтримку 243 народних депутатів при голосуванні в цілому.

Про ухвалення рішення повідомив у своєму Telegram-каналі народний депутат Олексій Гончаренко, інформує Завтра.UA.

Коли дозволяється мати подвійне громадянство

Новий закон передбачає кілька ситуацій, за яких українці зможуть законно мати громадянство двох або більше країн:

Автоматичне отримання при народженні — діти, які народилися з українським громадянством і водночас автоматично отримали громадянство іншої держави за її законодавством.

Усиновлення іноземцями — українські діти, яких всиновили громадяни інших країн і які внаслідок цього набули відповідного громадянства.

Шлюб з іноземцем — випадки, коли громадянин України автоматично отримує громадянство країни свого подружжя після реєстрації шлюбу.

Автоматичне набуття без документального підтвердження — ситуації, коли повнолітні українці формально набули іноземного громадянства за законами іншої держави, але не мають офіційних документів, що це підтверджують.

Спрощена процедура для іноземців — громадяни певних країн, які отримують українське громадянство через спрощену процедуру, зможуть зберегти своє попереднє громадянство.

Взаємність у спрощеному отриманні — українці матимуть право на множинне громадянство з тими державами, громадяни яких можуть отримати українське громадянство за спрощеною схемою.

Ухвалення цього закону стає важливим кроком для мільйонів українців, які через різні обставини мають зв’язки з іншими країнами, особливо в контексті масової трудової міграції та воєнного стану.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав закон, який полегшує отримання українського громадянства для подружжя ЗСУ.