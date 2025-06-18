Українські правоохоронці розкрили шокуючу за масштабами та цинізмом корупційну схему, що функціонувала у одній з військових частин Національної гвардії України з 2017 року, методично викрадаючи кошти, призначені для військовослужбовців. Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно з СБУ та за сприяння командування Нацгвардії припинили діяльність злочинної групи, що за сім років привласнила близько 11,5 мільйонів гривень, використовуючи унікальну тактику “дрібних” крадіжок, інформує Завтра.UA.

Роки прихованих махінацій: Як працювала схема

Центральною фігурою схеми виявилася бухгалтерка військової частини, яка, використовуючи своє службове становище, розробила та впровадила хитромудру систему систематичного недоплачування військовослужбовцям. З 2017 року і аж до кінця 2024 року, з кожної зарплати військових вилучалися невеликі суми – від 30 до 165 гривень.

Ці, здавалося б, незначні суми щомісяця перераховувалися на банківські рахунки осіб, які не мали жодного стосунку до військової частини. Реквізити цих “сторонніх” отримувачів незаконно вносилися до розрахункових відомостей, які подавалися до банківських установ. Мета була очевидна: роздрібнення викрадених сум мало притупити пильність та уникнути виявлення масштабів злочинної діяльності.

“Ця схема вражає своєю тривалістю та системністю. Зловмисники розраховували на те, що незначні суми недоплат залишаться непоміченими, а з часом зникнуть у загальному потоці фінансових операцій”, – зазначають у ДБР.

Мільйони у тіні: Підсумки багаторічної схеми

За сім років дії схеми накопичена сума викрадених коштів сягнула астрономічних 11,5 мільйонів гривень. Після “відмивання” через підставні рахунки, гроші переводилися в готівку та розподілялися між усіма учасниками злочинної групи.

Підозри та можливе покарання: Хто відповідатиме

Наразі бухгалтерці військової частини та її цивільним спільникам повідомлено про підозри у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб, а також у легалізації (відмиванні) коштів, одержаних злочинним шляхом, також в особливо великому розмірі. За ці злочини їм загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Окремо повідомлено про підозру чинному та колишньому начальникам фінансового відділення військової частини. Їм інкримінують неналежне виконання службових обов’язків, що призвело до відсутності належного контролю за витрачанням коштів та дотриманням фінансової дисципліни, внаслідок чого стали можливими багаторічні фінансові втрати. Їм загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення.

Слідчі та прокурори готують клопотання до суду щодо обрання усім підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Розслідування триває: Пошук інших причетних

Розслідування триває, і правоохоронці не виключають можливості виявлення інших посадовців військової частини та цивільних осіб, причетних до цієї масштабної корупційної схеми. Процесуальне керівництво у справі здійснює Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Нагадаємо, раніше викрито масштабну корупційну схему: 6 мільйонів розкрадено на харчуванні військових.