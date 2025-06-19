21 мільйон гривень у кишені: СБУ викрила екс-керівництво ДП “Документ” на грандіозній корупції під час війни

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Керівництво ДП "Документ" грабувало державу під час війни

Служба безпеки України викрила цинічну схему розкрадання коштів у державному підприємстві «Документ», організовану його колишнім та чинним керівництвом під час повномасштабної війни. За даними контррозвідки, протягом 2022-2023 років фігуранти привласнили понад 21 мільйон гривень, використовуючи механізм подвійних зарплат та відкатів, інформує Завтра.UA.

За матеріалами справи, до організації злочинної оборудки причетні вісім посадовців ДП «Документ», троє з яких обіймали керівні посади. Після початку повномасштабного вторгнення вони налагодили механізм систематичного одержання грошей від своїх підлеглих.

Схема полягала у нарахуванні «подвійних» зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відряджали до філії паспортного сервісу в одній із сусідніх країн ЄС. Відряджені співробітники отримували одну заробітну плату в Україні, а іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги. Ключовим елементом корупційної схеми було те, що частину цих коштів працівники були змушені повертати організаторам у вигляді «відкатів».

“Це кричущий випадок цинічного зловживання владою та розкрадання державних коштів в умовах, коли країна бореться за своє існування”, – зазначив представник СБУ. “Поки українці збирають останні кошти на потреби фронту, окремі посадовці безсоромно наживаються на держпідприємствах”.

Під час обшуків у зловмисників вилучено документи, що підтверджують відкриття рахунків в іноземних фінансових установах, а також банківські картки з доказами проведених операцій.

На підставі зібраних доказів, восьми колишнім та чинним посадовцям ДП «Документ» повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем). Зловмисникам загрожує до восьми років позбавлення волі.

Розслідування триває, і правоохоронці працюють над встановленням всіх обставин справи та притягненням винних до відповідальності. Комплексні заходи проводились у взаємодії з Державною міграційною службою України та за процесуального керівництва Печерської районної прокуратури міста Києва.

Нагадаємо, раніше ДБР  розкрило схему привласнення 35 млн грн на військових закупівлях

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