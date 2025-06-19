Наживався на ЗСУ: розкрито схему привласнення 35 млн грн на військових закупівлях

В умовах повномасштабної війни, коли кожен ресурс є критично важливим для обороноздатності країни, Державне бюро розслідувань (ДБР) у взаємодії з Департаментом стратегічних розслідувань Національної поліції викрило цинічну схему привласнення коштів, призначених для потреб Збройних Сил України, інформує Завтра.UA. Мова йде про затримання підприємця з Луганської області, який підозрюється у незаконному заволодінні понад 35 мільйонами гривень, виділених на закупівлю життєво необхідних товарів військового призначення, включно з квадрокоптерами. Цей кричущий випадок є яскравим прикладом того, як корупція під час війни не лише підриває довіру суспільства, а й безпосередньо шкодить обороні країни.

Мільйони для ЗСУ – в кишеню шахрая: як працювала схема

Як стало відомо, у 2023-2024 роках зловмисник уклав низку договорів зі трьома військовими частинами та однією сільською радою на загальну суму понад 35 мільйонів гривень. Предметом цих договорів були вкрай необхідні для фронту квадрокоптери, прилади нічного бачення та інше спеціальне обладнання для ЗСУ. Проте, замість чесно виконати свої зобов’язання, підприємець, отримавши кошти на рахунки свого ФОП, розгорнув цинічну схему їх виведення через фіктивні підприємства.

Фіктивні контракти та “мертві душі” постачальників

Гроші перераховувалися нібито за придбання товарів, які, за даними слідства, фактично не виготовлялися і не закуповувалися. Викрито, що контрагенти, яким переводилися мільйони гривень, не мали ані власного виробництва, ані офіційного доступу до імпорту відповідної продукції. Таким чином, замість забезпечення наших військових необхідним обладнанням, підприємець просто незаконно заволодів коштами, призначеними для захисту країни.

“Пряма зрада інтересів України”: реакція правоохоронців

“Цей випадок – це не просто економічний злочин, це пряма зрада інтересів України, особливо в такий складний час. Кожен факт розкрадання коштів, призначених для армії, є неприпустимим і повинен бути жорстко покараний”, – зазначають у ДБР.

Наразі підприємцю повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: привласнення майна в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191) та відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209). Санкції цих статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Процесуальне керівництво у справі здійснює Офіс Генерального прокурора.

Нагадаємо, раніше стало відомо, як посадовці сім років обкрадали Нацгвардію: розкрито багатомільйонну схему