Північна Корея, за інформацією японського телеканалу NHK, розглядає можливість відправлення до 25 тисяч своїх громадян до Росії для участі у виробництві ударних та інших безпілотників. Цей крок, який може значно посилити російські військові потужності, є черговим свідченням поглиблення співпраці між двома країнами, що перебувають під міжнародними санкціями, інформує Завтра.UA.

Згідно з дипломатичними джерелами в країнах Заходу та в Росії, Москва планує залучити північнокорейську робочу силу, відому своєю дешевизною, дисциплінованістю та готовністю до тривалої праці. В обмін на це Пхеньян очікує на підготовку своїх кадрів для експлуатації безпілотників.

“Алабуга” в Татарстані: Ключовий хаб для північнокорейських робітників

Основною локацією для розміщення північнокорейських робітників визначено особливу економічну зону “Алабуга” в Татарстані, яка є ключовим хабом з виробництва дронів у Російській Федерації.

Супутникові дані підтверджують масштабне будівництво

Ці повідомлення підкріплюються даними аналітичного ресурсу Dnipro OSINT, який оприлюднив свіжі супутникові знімки промислової зони в Алабузі. Знімки демонструють масштабне розширення інфраструктури: поряд з житловими масивами активно зводяться нові будівлі, ймовірно, гуртожитки, на трьох окремих ділянках загальною площею близько 1,39 км². Наразі там уже споруджено до 50 будівель різного ступеня готовності, а кількість розмічених майданчиків свідчить про плани подальшого масштабного будівництва.

Це не перша згадка про залучення північнокорейських громадян до робіт у Росії. Раніше, 17 червня, секретар Радбезу Росії Сергій Шойгу заявляв про домовленості з КНДР щодо відправлення північнокорейських саперів та будівельників для “відновлення” Курської області РФ.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв’ю The War Zone 9 червня також підтверджував, що наступна партія північнокорейців прибуде до Росії за новою схемою “трудових мігрантів”. За його словами, наразі на території Курської області РФ вже перебувають близько 11 тисяч військових з Північної Кореї.

Масове відправлення північнокорейських робітників на російські заводи з виробництва дронів може мати значні наслідки для геополітичної ситуації, посилюючи військові можливості Росії та створюючи нові виклики для міжнародної безпеки.

Нагадаємо, раніше українські дрони посадили росіян на “дієту”: в аеропортах РФ третя доба істерик через голод і відсутність вильоту.