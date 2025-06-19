Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили злочинну організацію, що протягом 2021-2022 років привласнила понад 231 мільйон гривень, призначених для закупівлі життєво необхідного медичного обладнання для онкохворих пацієнтів Національного інституту раку (НІР). Ця кричуща схема, що цинічно обкрадала найвразливіших громадян, шокує своїм масштабом та рівнем зухвалості, інформує Завтра.UA.

Онкохворі стали заручниками цинічної наживи: деталі розслідування

За даними слідства, фактичний керівник однієї з найбільших груп постачальників медичного обладнання (що налічує понад 300 компаній) став організатором цієї злочинної організації. До її складу він залучив представників підконтрольних компаній та, що особливо обурює, службових осіб самого Національного інституту раку.

Маніпуляції з тендерами: як обходили закон заради збагачення

Схема була ретельно продумана та включала кілька етапів, спрямованих на забезпечення позаконкурентної перемоги афілійованих компаній у публічних закупівлях НІР. Це включало не лише визначення НІР розпорядником бюджетних коштів, але й встановлення повного контролю за процесом закупівель. Злочинці проводили формальний (уявний) аналіз ринку медичного обладнання та створювали штучні умови для відхилення пропозицій від непідконтрольних учасників тендерів, блокуючи будь-яку чесну конкуренцію.

“Золоте” обладнання та міжнародний слід корупції

Найбільш обурливим є те, що для максимального привласнення коштів, вартість медичного обладнання штучно завищувалася подекуди на 50% від початкової ціни. Для цього до ланцюгів постачання вводилися афілійовані із організатором схеми закордонні компанії, а також маніпулювалася комплектність обладнання. Ця безсовісна націнка лягала тяжким тягарем на плечі бюджету, що мав би служити для порятунку життів.

Масштабність і міжнародний характер злочину підкреслюється тим, що ці докази були зібрані правоохоронними органами з 12 країн світу в рамках міжнародного співробітництва, що свідчить про глибокі коріння та розгалуженість корупційних зв’язків.

Список підозрюваних: чиновники та бізнесмени під прицілом слідства

Внаслідок цієї злочинної діяльності, під час закупівель медичного обладнання для проєкту «Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у НІР», було розкрадено понад 231 мільйон гривень.

Серед підозрюваних у цій цинічній схемі:

Фактичний керівник найбільшої групи постачальників медичного обладнання, який є організатором схеми. Йому інкримінують участь у злочинній організації, привласнення майна в особливо великих розмірах та інші тяжкі злочини.

Дві довірені особи, представники підконтрольних компаній, що активно сприяли реалізації злочинної схеми.

Дві службові особи НІР, які перебували на своїх посадах на момент вчинення злочину, що вказує на внутрішнє сприяння корупційній діяльності.

Виконуючий обов’язки директора НІР на час вчинення злочину, який також є депутатом обласної ради, що викликає особливе обурення та довіру суспільства до представників влади.

Слідство у цій справі триває. Правоохоронці активно працюють над встановленням усіх інших осіб, причетних до цього ганебного злочину, який підриває основи довіри до державних інституцій та перешкоджає ефективній боротьбі з онкологічними захворюваннями в Україні.

Раніше стало відомо, що депутатка міськради організувала багатомільйонну корупційну схему на допомозі важкохворим.