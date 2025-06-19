Кремлівські пастки: Пєсков озвучив “умови” для зустрічі Путіна, Трампа і Зеленського

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Кремль виставив цінник за зустріч лідерів

Кремль озвучив свої умови щодо можливості тристоронньої зустрічі за участі президента Росії Володимира Путіна, президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, як повідомляють російські пропагандистські ЗМІ, зокрема РБК, цинічно заявив, що така зустріч “має бути результатом довгострокової роботи” та “вже підготовлених точок”, інформує Завтра.UA.

Ця заява викликає особливе занепокоєння на тлі поточної ситуації та попередніх висловлювань російського лідера. За словами Пєскова, для проведення подібного саміту, ймовірно, потрібна ретельна попередня підготовка та наявність уже узгоджених позицій. Це трактується як спроба Москви диктувати формат та зміст потенційних переговорів, фактично вимагаючи від інших сторін прийняття російських умов ще до початку діалогу.

Примітно, що напередодні Володимир Путін вже висловлював готовність зустрітися з Володимиром Зеленським, але лише на “фінальному етапі переговорного процесу”. Водночас, він відмовився визнавати Зеленського “легітимним представником для укладення будь-яких домовленостей”, що є черговим прикладом російської риторики, спрямованої на підрив легітимності українського керівництва та блокування конструктивного діалогу.

Таким чином, Кремль продовжує висувати умови, які фактично унеможливлюють реальну та продуктивну зустріч, створюючи враження готовності до діалогу, але лише на власних, заздалегідь визначених умовах.

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