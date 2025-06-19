Новий сигнал Кремля: Путін висловив готовність зустрітися із Зеленським

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Путін хоче зустрітися із Зеленським, але є нюанси

На тлі продовження конфлікту, президент Росії Володимир Путін знову висловив готовність зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, але його заява супроводжувалася вже знайомими сумнівами щодо легітимності українського лідера. Про це повідомляє низка джерел, посилаючись на нещодавній виступ російського диктатора, інформує Завтра.UA.

Путін наголосив, що потенційна зустріч із Зеленським може відбутися на “завершальному етапі переговорів”, щоб “поставити крапку” у врегулюванні конфлікту. Однак, ключовим питанням для Москви залишається ідентичність того, хто від України підписуватиме будь-які документи. “Документи мають бути підписані легітимною владою України, інакше це викинуть на смітник”, – цитують диктатора. Ця заява підкреслює давню позицію Кремля, яка ускладнює будь-які прямі переговори.

Водночас, Путін зазначив, що переговорні групи Росії та України, за його словами, “готові зустрічатися після 22 червня”. Він також підкреслив, що “переговорна група Росії у контакті з українськими візаві”, створюючи враження про існуючий канал комунікації, хоча деталі таких контактів залишаються невідомими.

Російський лідер вкотре заявив про бажання завершити конфлікт в Україні “якнайшвидше” і “бажано мирним шляхом”. При цьому він також згадав про “гуманітарний трек” у переговорах, зазначивши, що ситуація на ньому “має сенс продовжувати ці переговори”. Ці заяви були зроблені під час зустрічі з представниками інформаційних агенцій.

Незважаючи на заявлену готовність до зустрічі, постійні сумніви Путіна щодо легітимності Зеленського та акцент на завершальному етапі переговорів, а не на початку їх перезавантаження, створюють значні перешкоди для будь-якого прогресу у мирному врегулюванні.

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