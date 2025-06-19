Високопосадовці США готуються до можливості удару по Ірану найближчими днями, що є ознакою того, що Вашингтон готує інфраструктуру для прямого вступу в конфлікт з Тегераном. Про це повідомляє Bloomberg, посилаючись на джерела, знайомі з ситуацією. Ситуація залишається динамічною і може змінитися, проте підготовка вже розпочалася, а деякі джерела вказують на можливі плани удару на вихідні. Новина про підготовку вже викликала падіння азійських акцій, підкреслюючи глобальні наслідки потенційної ескалації, інформує Завтра.UA.

Зміна риторики президента Трампа

Протягом кількох днів президент США Дональд Трамп публічно розмірковував про можливість такого удару по Ірану, який майже тиждень веде війну з Ізраїлем. Ще тиждень тому Трамп закликав до дипломатичних переговорів щодо ядерного роззброєння з Іраном. Однак його риторика значно змінилася останніми днями, оскільки союзники переконали його, що Іран близький до отримання ядерної зброї. Серед тих, хто активно закликав до військових дій, був сенатор Ліндсі Грем, який, за повідомленнями, мав кілька телефонних розмов з президентом.

“Він дав їм шанс на дипломатію. Я думаю, що вони помилилися в розрахунках”, – заявив Грем про Іран.

Дипломатичні зусилля та заяви Ірану

На тлі ескалації напруги, міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що його країна залишається “відданою дипломатії” та ніколи не прагнула і не прагнутиме ядерної зброї. Міністри закордонних справ Великої Британії, Франції та Німеччини планують провести переговори з іранським колегою щодо ядерної програми у п’ятницю в Женеві, що свідчить про продовження дипломатичних зусиль. Однак кілька днів очікування удару дають Ірану додаткову можливість продемонструвати Трампу готовність відмовитися від деяких потужностей зі збагачення урану, щоб стримати атаку США.

Регіональна ескалація та попередження Ізраїлю

Тим часом, конфлікт між Ізраїлем та Іраном не демонструє ознак послаблення. З початку ізраїльських ударів Іран випустив по Ізраїлю 400 балістичних ракет та сотні безпілотників, спричинивши значні жертви. У відповідь на це Ізраїль попередив іранських цивільних осіб про евакуацію з регіону Арак-Хондаб, стратегічно важливого району в центральному Ірані, де розташована одна з найважливіших ядерних інфраструктур країни, включаючи важководний реактор в Араку. Арак вже давно перебуває в центрі уваги міжнародної спільноти через його потенційну роль у виробництві плутонію, який може бути використаний у майбутньому виробництві ядерної зброї. Це попередження, опубліковане ізраїльськими військовими перською мовою, може передувати подальшим авіаударам у цьому районі.

Нагадаємо, раніше Трамп прокоментував атаки Ізраїлю: “Іранські радикали мертві, і буде тільки гірше”.