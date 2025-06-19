Інтенсивність ракетних обстрілів Ірану, схоже, зменшується, оскільки він вичерпує свої запаси, тоді як Ізраїль, у свою чергу, виснажує власні запаси дорогих ракет-перехоплювачів. Про це повідомляє, The Washington Post підкреслюючи зростаючу проблему для Ізраїлю, яка може вплинути на тривалість конфлікту, інформує Завтра.UA. З п’ятниці між країнами відбувається постійний драматичний обмін ракетними ударами: шквал іранських балістичних ракет летить вглиб Ізраїлю, назустріч яким піднімаються ізраїльські ракети-перехоплювачі, збиваючи більшу частину залпу. Ключове питання, що постає, – як довго кожна зі сторін зможе продовжувати протистояння.

Зменшення іранського ракетного потенціалу

За оцінками ізраїльської розвідки, Іран мав близько 2000 ракет, здатних досягти Ізраїлю, але значна частина була знищена під час несподіваної атаки Ізраїлю в п’ятницю. З того часу, за даними ізраїльських військових, Іран запустив приблизно 400 ракет, а 120 його ракетних пускових установок були знищені ізраїльськими ударами. У понеділок ізраїльські чиновники оголосили про досягнення переваги в повітрі над Тегераном раніше запланованого терміну, що дозволить ще більше обмежити можливості Ірану щодо пусків ракет.

Інтенсивність іранських обстрілів вже різко знизилася. Після запуску понад 150 ракет у першу ніч конфлікту, у вівторок вдень Іран здійснив залп лише з 10 ракет. Військовий аналітик Фабіан Гінц з Міжнародного інституту стратегічних досліджень зазначає: “Ірану доводиться робити дуже, дуже складні розрахунки, оскільки у них обмежена кількість ракет, а враховуючи скорострільність, вони не можуть поповнювати запаси в режимі реального часу”. При цьому ізраїльські аналітики попереджають, що понад половина іранського арсеналу залишається неушкодженою, і невідома кількість ракет може зберігатися в підземних сховищах.

Висока ціна ізраїльської оборони

Хоча Ізраїль значно послабив атакуючі можливості Ірану, створення оборони обходиться країні дорого. Провідна ізраїльська фінансова газета The Marker повідомила, що протиракетна оборона коштує Ізраїлю до 1 мільярда шекелів, або приблизно 285 мільйонів доларів, за ніч. Це ставить під сумнів можливість довготривалої війни на виснаження між Ізраїлем та Іраном, принаймні за поточної інтенсивності.

Без поповнення запасів з боку Сполучених Штатів або більш активної участі американських збройних сил, деякі оцінки передбачають, що Ізраїль зможе підтримувати свою протиракетну оборону ще 10-12 днів, якщо Іран підтримуватиме стабільний темп атак. За словами джерела, ознайомленого з оцінками розвідки США та Ізраїлю, вже наприкінці цього тижня ізраїльські системи можуть бути здатні перехопити лише меншу частину ракет через необхідність нормування оборонних боєприпасів. “Їм потрібно буде вибрати, що вони хочуть перехопити”, – заявило джерело, яке побажало залишитися анонімним. “Система вже перевантажена”.

Уразливість ізраїльської системи ППО

Тал Інбар, ізраїльський експерт з ракетних питань, зазначає, що у 2014 році Ізраїль прагнув припинення вогню з ХАМАС за кілька днів до того, як у нього закінчилися ракети-перехоплювачі ППО. Рівень запасів ракет-перехоплювачів є дуже делікатною темою в Ізраїлі, але “це може бути фактором припинення вогню” і цього разу.

Ізраїль використовує багаторівневу систему протиповітряної оборони, що складається з відомого “Залізного купола” (для перехоплення ракет на малій висоті), систем “Пращі та Стріли Давида”, а також дорогих систем протиракетної оборони Patriot і THAAD, поставлених зі США. Однак проблема Ізраїлю полягає в тому, що він значною мірою покладається на відносно дорогу систему “Стріла”, яка запускає ракети вартістю 3 мільйони доларів кожна, для протидії атакам з боку Ірану. Навіть попри заявлений 90-відсотковий рівень успішного перехоплення, іранські ракети все ж досягають цілей. Зокрема, іранські ракети ледь не влучили у штаб-квартиру Армії оборони Ізраїлю, врізалися в центр Тель-Авіва, вивели з ладу нафтопереробний завод поблизу Хайфи, а також влучили поблизу штаб-квартири ізраїльської розвідки на північ від Тель-Авіва.

Наслідки та майбутні перспективи

Джим Ламсон, колишній аналітик розвідки, який спеціалізувався на іранських боєприпасах, заявляє, що ракетні можливості Ірану продовжуватимуть знижуватися, оскільки Ізраїль зараз атакує його виробничі об’єкти. “Якщо припустити, що їхній режим не зміниться, або якщо вони не погодяться відмовитися від своїх ракет у рамках угоди про припинення вогню, у них виникнуть величезні проблеми з відновленням своїх ракетних сил”, – сказав Ламсон. “Це буде значним наслідком того, наскільки Ізраїль зможе пошкодити та знищити їхні виробничі потужності для ракет”.

Наразі ізраїльський уряд заявляє, що лише 35 з 400 випущених Іраном ракет влучили в ціль. За офіційними даними, загинуло 24 людини, понад 600 отримали поранення. Іранська влада повідомила, що станом на неділю внаслідок ізраїльських ударів загинуло 224 особи, не розрізняючи військові та цивільні втрати. Конфлікт продовжує виснажувати обидві сторони, і майбутні дні можуть стати вирішальними для його розвитку.

Нагадаємо, раніше Іран відмовився від перемир’я на умовах Ізраїлю.