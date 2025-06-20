Масштабний обмін: Оборонці Маріуполя та інших міст повернулися в Україну

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Черговий обмін полоненими приніс додому оборонців України

Сьогодні Україна зустріла нових звільнених воїнів, більшість з яких перебувала в російському полоні понад два роки. Ці герої, які мужньо захищали свою Батьківщину, нарешті повернулися додому. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, інформує Завтра.UA.

Серед звільнених – оборонці Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Це представники різних силових структур України: Збройних Сил, Національної Гвардії та Прикордонної служби. Їхнє повернення є результатом тривалої та кропіткої роботи.

“Я вдячний усім, хто повертає наших людей. Працюємо, щоб обміни продовжувались і надалі, доки не повернемо всіх. Слава Україні!” – зазначив представник української влади, коментуючи подію.

Кожен обмін полоненими – це не лише радісна подія для родин та всієї країни, але й свідчення незламності українського духу та нашої волі до перемоги. Робота над поверненням усіх українських полонених триває.

Як уточнили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, в рамках цього обміну додому повернули важкопоранених і тяжкохворих військових. Усі визволені 20 червня Захисники належать до солдатського та сержантського складу.

Нагадаємо, вчора, 19 червня відбувся черговий обмін військовополоненими з Росією, в результаті якого додому повернулися українські захисники. Серед звільнених – воїни Збройних Сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України. Більшість з них перебувала в полоні з 2022 року, а деякі – з перших місяців повномасштабного вторгнення, тобто понад три роки.

Chas.News
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