В умовах посилення наступальних дій росіян на фронті, військовий оглядач Radio NV Василь Пехньо прокоментував причини їхнього просування, розвіюючи міфи “диванних генералів” та пояснюючи складність сучасного бою. Акцент у його поясненнях був зроблений на обмежені можливості українських FPV-дронів та необхідність автоматизації процесів на лінії фронту, інформує Завтра.UA.

У своєму дописі, посилаючись на інтерв’ю з командиром 2-го корпусу НГУ Ігорем “Корнетом” Оболенським на Армія TV, Пехньо відзначив, що українська військова машина наразі зосереджена на зупинці противника, нерідко розмінюючи території (посадки) на значні втрати ворога. “Це і є знищенням армії противника”, – підкреслив оглядач.

Пехньо навів “математичну задачку”, щоб проілюструвати реалії бойових дій. Уявімо ділянку фронту шириною 1 км, де 100 ворожих піхотинців просуваються відкритим полем завдовжки 500 м. За словами експерта, у кращому випадку, їх зустрінуть 4 екіпажі FPV-дронів. Враховуючи швидкість руху піхоти (2 км/год), ворог пройде 500 метрів за 15-20 хвилин. За цей час кожен екіпаж може зробити лише два вильоти, що становить загалом 8 вильотів.

“Скільки ворогів можна вбити за 8 вильотів? 8 зі 100? От вам і відповідь, чому росіяни просуваються”, – зазначив Пехньо. Він спростував спрощені пояснення щодо “поганої підготовки”, “злочинної влади” або “недостатнього забезпечення мільйонами дронів”, наголошуючи, що реальність набагато складніша.

За словами Пехньо, головне завдання ЗСУ – автоматизувати процеси, зменшувати час реакції на вороже просування та якомога довше тримати піхоту противника в зоні ураження. Тут, за його словами, вступають у дію класичні елементи бою – мінні загородження, кулемети та інші засоби. “Досягнути такої формули – складно”, – підсумував Василь Пехньо, підкреслюючи складність та багатогранність сучасних бойових дій.

Нагадаємо, сьогодні вночі Росія атакувала Харків та Одесу дронами, є загиблі та поранені.